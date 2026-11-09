מכבי ת"א סיפקה הערב (שני) את אחד הקאמבקים הגדולים שנראו בדרבי התל-אביבי בשנים האחרונות. הצהובים כבר נקלעו לפיגור של 23 נקודות מול הפועל ת"א בגמר גביע ווינר, אבל הצליחו להפוך את התוצאה בדרך לניצחון מדהים 75:86 ולזכייה בתואר שני העונה. עבור מכבי מדובר בזכייה ה-12 במפעל, בעוד שהקבוצה של דימיטריס איטודיס נותרה המומה אחרי שאיבדה יתרון שנראה מבטיח.
גיבור הערב היה ג'ימי קלארק, שקלע 24 נקודות ונבחר למצטיין המשחק. בסיום הוא התייחס לאופי שהפגינה קבוצתו: "היינו למטה, אבל נלחמנו ונתנו הכל. יש לנו עונה קשה, הרבה עליות ומורדות. אני מאמין בחברים שלי והם בוטחים בי. אני מאמין שניצחון כזה יכול להביא לנו מומנטום. אני שמח מהאווירה שיש פה. כל עוד נילחם ולא נוותר - דברים טובים יקרו לנו".
גם קיטון וואלאס, שסיים עם 16 נקודות, מקווה שהניצחון הדרמטי יסמן נקודת מפנה עבור הצהובים, שעברו תקופה לא פשוטה: "הפסדנו בשבוע שעבר ואני שמח שתיקנו. נשארנו יחד כקבוצה, נכנסנו לקצב והכל עבד לנו. אני לא דואג מביקורת. צריך להמשיך לעבוד ולנסות להשתפר. זה בהחלט משחק שיכול להוציא אותנו מהתקופה הרעה". כשנשאל על הבונוסים שמקבלים השחקנים בעקבות הזכייה בתואר, השיב וואלאס בחיוך: "יש דברים שאני לא יכול לפרט עליהם".
ג'יילן הורד, שהתייחס גם ליכולת האישית שלו, הודה כי הפתיחה של מכבי הייתה רחוקה מלהרשים: "התחלנו רע. אחרי זה הגארדים נכנסו למשחק עם מהלכים גדולים והכל עבד. מבחינה אישית הייתי הססן. זו שנה קשה עבורנו עד עכשיו. אנחנו צריכים לצאת מזה כקבוצה ואני מקווה שזה יביא לנו ביטחון. אני צריך להמשיך לעבוד כמו שאני תמיד עושה".
לצד קלארק ווואלאס, גם דניאל תייס תרם 16 נקודות לזכייה הצהובה. מנגד, 26 הנקודות של אנטוניו בלייקני לא הספיקו להפועל ת"א, שסיימה ערב שהחל בשליטה מוחלטת והסתיים באכזבה עצומה.