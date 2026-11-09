. הצהובים כבר נקלעו לפיגור של 23 נקודות מול הפועל ת"א בגמר גביע ווינר, אבל הצליחו להפוך את התוצאה בדרך לניצחון מדהים 75:86 ולזכייה בתואר שני העונה. עבור מכבי מדובר בזכייה ה-12 במפעל, בעוד שהקבוצה של דימיטריס איטודיס נותרה המומה אחרי שאיבדה יתרון שנראה מבטיח.

. הצהובים כבר נקלעו לפיגור של 23 נקודות מול הפועל ת"א בגמר גביע ווינר, אבל הצליחו להפוך את התוצאה בדרך לניצחון מדהים 75:86 ולזכייה בתואר שני העונה. עבור מכבי מדובר בזכייה ה-12 במפעל, בעוד שהקבוצה של דימיטריס איטודיס נותרה המומה אחרי שאיבדה יתרון שנראה מבטיח.