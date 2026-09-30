מי שקיבל את רוב המחמאות היה אלייז'ה בראיינט. בתקופה האחרונה השם שלו עלה לכותרות בהקשר שלילי, אחרי שבזמן הדרבי מול מכבי ת"א בסופרקאפ הוא לא הגיע לאולם מאחר שלא חש בטוב, אך בזמן המשחק

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