שביעות רצון בהפועל ת"א לאחר שהקבוצה רשמה אתמול (שלישי) את ניצחונה הראשון העונה ביורוליג, 80:81 בחוץ מול הכוכב האדום בלגרד, זאת אחרי שבמחזור הפתיחה בשבוע שעבר היא אכזבה עם הפסד מול באיירן מינכן. האדומים הוליכו כמעט לאורך כל המשחק, ולמרות ניסיון קאמבק של המקומיים בדקה האחרונה, הצליחו לצאת עם הניצחון.
"זה היה ניצחון של אופי", הודה דימיטריס איטודיס בסיום. "היה לנו חשוב מאוד להתאושש אחרי ההפסד במשחק הראשון. שיחקנו נגד יריבה מאוד איכותית בבית שלה מול הקהל שלה ועמדנו באתגר הזה".
מי שקיבל את רוב המחמאות היה אלייז'ה בראיינט. בתקופה האחרונה השם שלו עלה לכותרות בהקשר שלילי, אחרי שבזמן הדרבי מול מכבי ת"א בסופרקאפ הוא לא הגיע לאולם מאחר שלא חש בטוב, אך בזמן המשחק נצפה ע"י אוהדים במספרה. לא מעט מהשחקנים בקבוצתו לא אהבו לראות את זה וגם הביעו בפניו את אכזבתם. יש לציין שגם במועדון ערכו שיחה עם הגארד על ההתנהלות.
במשחק הראשון ביורוליג מול באיירן בראיינט לא הצליח להיכנס לעניינים. לקראת הסיום הוא הראה קצת מהיכולת הרגילה שלו, אבל זה היה קצת מאוחר מדי. הפעם הוא הבין שהוא צריך להעלות את הרמה, ובמחצית הוא הוביל את רשימת הקלעים עם 13 נקודות ו-7 ריבאונדים בדרך לדאבל דאבל מרשים של 18 נקודות ו-10 ריבאונדים לצד 4 אסיסטים עם 31 בפלוס מינוס, והוכיח שוב שהוא אחד מהשחקנים הכי חשובים של הקבוצה וללא ספק המנהיג והמנוע שלה.
"טוב להשיג את הניצחון הראשון שלנו ביורוליג", אמר אנטוניו בלייקני, שסיים עם 12 נקודות. "ברור שלשחק מול הכוכב האדום מול הקהל שלהם זה תמיד קשה, אז מבחינתנו להשיג כאן את הניצחון הזה אומר הרבה על הקבוצה שלנו. זה באמת הרגיש טוב. יש להם כאן כל כך הרבה אוהדים וכולם מקווים שהקבוצה שלהם תנצח. העובדה שיכולנו בסופו של דבר להשתיק את הקהל ולנצח את המשחק זו הרגשה טובה".
עד שתי הדקות האחרונות של המשחק ואסיליה מיציץ' עמד על 5 נקודות בלבד עם 1/11 מחוץ לקשת והיה נראה רחוק משיאו, אבל בדיוק כמו שמצפים ממנו בתור השחקן בעל הניסיון והוותק הגדול ביותר ביורוליג בתוך הקבוצה, הוא ידע להתאפס על עצמו ברגע המכריע. בשתי הדקות האחרונות הוא צלף שתי שלשות רצופות וחשובות ולמעשה הכריע את המשחק. הסרבי סיים את הערב עם 11 נקודות (3 מ-14 מחוץ לקשת) לצד 6 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.
המשחק הבא של האדומים יהיה מחר (חמישי, 19:00) מול ריאל מדריד במשחק "ביתי" בסופיה במסגרת השבוע הכפול של היורוליג, בשחזור סדרת רבע גמר הפלייאוף מהעונה שעברה. הקבוצה של איטודיס תקווה לגמול לקבוצה שהדיחה אותה בסדרה, ולעלות למאזן חיובי.