הפועל ירושלים נחתה הבוקר (חמישי) חזרה בישראל מבלגרד, אחרי שלא התאמצה יותר מדי מול ריגה זלי ו ניצחה 64:100 .

האדומים נשארו עם מאזן מושלם (4:4), כאשר עד כה מפעל היורוקאפ לא מהווה אתגר גדול עבורם. תשובה לשאלה האם ירושלים יכולה ללכת עד הסוף ולזכות בכרטיס הנחשק ליורוליג תגיע רק בעוד כשבועיים, אז אריס סלוניקי, אחת הפייבוריטיות לזכייה, תגיע לבלגרד.

גלריה זוסמן מול ריגה. עבודה הגנתית נפלאה ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

האדומים נראו מצוין מהרגע הראשון, שלטו בקצב ללא עוררין וניצלו את הפערים כדי לחלק את דקות המשחק בין כל הסגל. מעבר לחגיגה ההתקפית, תביעת האצבע של סשה אוברדוביץ' בולטת בעיקר מכך שהשחקנים שמרו על פוקוס ולא הורידו את הטירוף גם כשהיתרון כבר הפך לדו-ספרתי גבוה.

מי שבלט מעל כולם בדיוק באותן נקודות קטנות שאי אפשר למדוד רק בלוח התוצאות היה יובל זוסמן. הקפטן האדום סיפק תצוגה של 10 נקודות, 4 חטיפות, 3 ריבאונדים, 2 אסיסטים וסחט 4 עבירות - וכל זה בלי לרשום אף איבוד. מעבר למספרים, זוסמן נתן עבודה הגנתית נפלאה, חנק את המוציאים לפועל של היריבה והראה בדיוק איך מנהיגות שקטה ועבודה קשה עושות את ההבדל בשני צדי המגרש.

"יש עוד לאן להשתפר". שחקני ירושלים אתמול ( צילום: מדיה הפועל "מידטאון" ירושלים )

גם בתוך הצבע הנוכחות האדומה הייתה מוחלטת: דושאן מילטיץ' (17 נקודות, 7 ריבאונדים) וקני לופטון ג'וניור (18 נקודות ב-14 דקות בלבד) חגגו על הגנת היריבה, שלטו לחלוטין באיזור הצבע והראו שלאדומים יש כוח אש אדיר מתחת לסלים שקשה מאוד לעצור.

"עשינו עבודה נהדרת כקבוצה, וזה התחיל קודם כל מההגנה", סיכם מילטיץ'. "שמנו את הגוף, עזרנו אחד לשני והנענו את הכדור בצורה מצוינת בהתקפה. הוצאנו לפועל את רוב הדברים שתכננו, ויש לנו עוד לאן להשתפר ולהתקדם".

כעת, אחרי שעשו עוד "וי" קליל באירופה, הפנים של האדומים כבר מופנות ליום ראשון (21:00) - ולהפועל ת"א. בירושלים יודעים היטב שהטיול מול ריגה היה רק הפרומו, ושבראשון תעמוד מולם יריבה ברמה אחרת לגמרי, כזו שגם בהרכב המשני שלה מציגה איכות ועומק שיידרשו מהם רמת ריכוז ואנרגיה שונות לחלוטין.