אחרי תקופה של חוסר ודאות ומו"מ שהתעכב, רומן סורקין סיכם על חוזה חדש ומשודרג במכבי ת"א ל-4 שנים - כך נודע ל-ynet. במסגרת ההסכם החדש, הכוכב הישראלי צפוי להשתכר כ-6 מיליון דולר לאורך כל תקופת החוזה (1.5 מיליון לעונה).

מדובר בשדרוג משמעותי עבור הסנטר הישראלי, ששכרו בחוזה הקיים עמד על כ-900 אלף דולר לעונה למשך 3 העונות הבאות. מי שסגר את העסקה היה המנהל המקצועי של מכבי, קלאודיו קולדבלה, יחד עם נציגיו של השחקן.

גלריה חוזה משודרג. סורקין ( צילום: עוז מועלם )

במועדון הצהוב רצו לסגור את העסקה לפני שעונת היורוליג תחל רשמית הערב (21:45), כשמכבי ת"א תתארח בצרפת אצל וילרבאן - זאת כדי לא להשאיר קצוות פתוחים ואת סורקין מאוכזב.

כפי שפורסם ב-ynet , סורקין ציפה לפתיחת חוזהו כבר בתחילת העונה שעברה אך השיחות נדחו פעם אחר פעם וההצעה הקודמת של מכבי כללה מתווה לחמש שנים עם שכר של כ-1.2 מיליון דולר לעונה בשלוש השנים הראשונות והפתחה בשכר בשנתיים שלאחר מכן. השחקן ונציגיו לא היו מרוצים מההצעה והמו"מ נתקע עד לימים האחרונים כשהצדדים חזרו שוב לשולחן, הפעם עם הצעה משדורגת שהתקבלה.

חוגג עם מכבי ת"א אליפות בעונה שעברה ( צילום: טל שחר )