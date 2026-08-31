דני אבדיה הגיב היום (שני) לראשונה לביקורת שנמתחה על כך שלא נכלל בסגל נבחרת ישראל בחלון המשחקים הנוכחי של מוקדמות המונדובאסקט, והבהיר כי המחויבות שלו לנבחרת ולמדינה מעולם לא הייתה מוטלת בספק. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו כתב כוכב נבחרת ישראל ופורטלנד: "אני בדרך כלל לא מרגיש צורך להסביר את עצמי, אבל הפעם חשוב לי להגיד כמה מילים. מי שמכיר אותי ואת הדרך שלי בנבחרת ישראל יודע מה החולצה הזאת אומרת בשבילי".
אבדיה, שכמובן שיחק עם הנבחרת ביורובאסקט האחרון, אך לא נטל חלק עד כה במוקדמות המונדובאסקט, הדגיש כי לאורך השנים התייצב לנבחרת גם במצבים שבהם הדבר לא היה פשוט מבחינה מקצועית או פיזית: "הגעתי לנבחרת כשכאב לי. הגעתי כשלא הייתי ב-100%. הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר ה'נכון' לקריירה האישית שלי היה לנוח. הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה. אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך. כל עוד יכולתי ללבוש את החולצה של ישראל ולעלות על המגרש הייתי שם".
הכוכב הישראלי הסביר כי גם הפעם הרצון שלו היה להיות עם הנבחרת, אך מצבו הרפואי והעמדה של קבוצתו, פורטלנד, מנעו זאת: "הפעם רציתי להיות שם בדיוק באותה מידה. אבל הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. פציעה שמי שלא עבר אותה לא באמת יכול להבין מה היא דורשת, וההחלטה שלא להשתתף בחלון הזה לא הייתה החלטה שקיבלתי לבד. פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק".
הנבחרת, כידוע, הפסידה אתמול בפעם השישי במוקדמות - 85:70 ללטביה ואיבדה כל סיכוי להיות באליפות העולם. אבדיה הוסיף כי הוא מבין את האכזבה והביקורת, אך ביקש שלא להטיל ספק בנאמנותו לנבחרת: "אני מבין אכזבה. אני מבין ביקורת. כשאתה מייצג מדינה ויש ממך ציפיות, זה חלק מהעניין ואני מקבל את זה. אבל דבר אחד אני לא מוכן שיטילו בספק את המחויבות שלי לנבחרת ולמדינה שלי. אני לא צריך לספר כמה אכפת לי. אני חושב שהוכחתי את זה פעם אחר פעם במעשים". הוא סיכם: "אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות בריא, לחזור למגרש וללבוש שוב את החולצה של ישראל. ועד אז, גם כשאני לא יכול להיות על הפרקט הלב שלי שם".