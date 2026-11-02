חלק מהאוהדים שהשמיעו קריאות מחאה נגד אחד מבעלי המועדון, אודי רקנאטי, טוענים כי מי שנכנסו ליציע שלהם ופתחו בעימות פיזי היו אוהדים אחרים של הקבוצה, המשתייכים לארגון "הגייט", שלא אהבו את הקריאות נגד הבעלים.

חלק מהאוהדים שהשמיעו קריאות מחאה נגד אחד מבעלי המועדון, אודי רקנאטי, טוענים כי מי שנכנסו ליציע שלהם ופתחו בעימות פיזי היו אוהדים אחרים של הקבוצה, המשתייכים לארגון "הגייט", שלא אהבו את הקריאות נגד הבעלים.

חלק מהאוהדים שהשמיעו קריאות מחאה נגד אחד מבעלי המועדון, אודי רקנאטי, טוענים כי מי שנכנסו ליציע שלהם ופתחו בעימות פיזי היו אוהדים אחרים של הקבוצה, המשתייכים לארגון "הגייט", שלא אהבו את הקריאות נגד הבעלים.

"אני יושב ביציע שקרוב ליציע של הגייט", סיפר אחד האוהדים שנכח במקום. "באמצע הרבע השלישי התחילו קריאות נגד הבעלים רקנאטי. באותו רגע ובאופן הכי גלוי, בלי שום בושה, עלו חמישה-שישה בריונים רעולי פנים ליציע 12 והתחילו להרביץ לאנשים כי העזו לדבר על הבעלים. עליי נדחפו אנשים שחטפו מכות".

"אני יושב ביציע שקרוב ליציע של הגייט", סיפר אחד האוהדים שנכח במקום. "באמצע הרבע השלישי התחילו קריאות נגד הבעלים רקנאטי. באותו רגע ובאופן הכי גלוי, בלי שום בושה, עלו חמישה-שישה בריונים רעולי פנים ליציע 12 והתחילו להרביץ לאנשים כי העזו לדבר על הבעלים. עליי נדחפו אנשים שחטפו מכות".

"אני יושב ביציע שקרוב ליציע של הגייט", סיפר אחד האוהדים שנכח במקום. "באמצע הרבע השלישי התחילו קריאות נגד הבעלים רקנאטי. באותו רגע ובאופן הכי גלוי, בלי שום בושה, עלו חמישה-שישה בריונים רעולי פנים ליציע 12 והתחילו להרביץ לאנשים כי העזו לדבר על הבעלים. עליי נדחפו אנשים שחטפו מכות".

אותו אוהד טען כי לא היה מדובר בעימות היחיד שהתרחש במהלך הערב: "באמצע המשחק הם גם הלכו מכות בינם לבין עצמם, מסיבה לא ידועה. אוהדי ארגון הגייט לא שרו נגד הבעלים ולא היו מוכנים לשמוע קול אחר בקהל, ופשוט עלו להרביץ".

אותו אוהד טען כי לא היה מדובר בעימות היחיד שהתרחש במהלך הערב: "באמצע המשחק הם גם הלכו מכות בינם לבין עצמם, מסיבה לא ידועה. אוהדי ארגון הגייט לא שרו נגד הבעלים ולא היו מוכנים לשמוע קול אחר בקהל, ופשוט עלו להרביץ".

אותו אוהד טען כי לא היה מדובר בעימות היחיד שהתרחש במהלך הערב: "באמצע המשחק הם גם הלכו מכות בינם לבין עצמם, מסיבה לא ידועה. אוהדי ארגון הגייט לא שרו נגד הבעלים ולא היו מוכנים לשמוע קול אחר בקהל, ופשוט עלו להרביץ".