האירועים האלימים שהתרחשו אתמול (ראשון) ביציעי היכל מנורה מבטחים, במהלך ההפסד 105:87 של מכבי ת"א בדרבי להפועל ממשיכים לעורר סערה בקרב האוהדים הצהובים.
חלק מהאוהדים שהשמיעו קריאות מחאה נגד אחד מבעלי המועדון, אודי רקנאטי, טוענים כי מי שנכנסו ליציע שלהם ופתחו בעימות פיזי היו אוהדים אחרים של הקבוצה, המשתייכים לארגון "הגייט", שלא אהבו את הקריאות נגד הבעלים.
על פי עדויות האוהדים, האירוע החל במהלך הרבע השלישי, כאשר חלק מהקהל החל לשיר נגד רקנאטי. לטענתם, זמן קצר לאחר מכן הגיעו כמה רעולי פנים ליציע 12 והחלו לתקוף אוהדים שהשתתפו במחאה.
"אני יושב ביציע שקרוב ליציע של הגייט", סיפר אחד האוהדים שנכח במקום. "באמצע הרבע השלישי התחילו קריאות נגד הבעלים רקנאטי. באותו רגע ובאופן הכי גלוי, בלי שום בושה, עלו חמישה-שישה בריונים רעולי פנים ליציע 12 והתחילו להרביץ לאנשים כי העזו לדבר על הבעלים. עליי נדחפו אנשים שחטפו מכות".
אותו אוהד טען כי לא היה מדובר בעימות היחיד שהתרחש במהלך הערב: "באמצע המשחק הם גם הלכו מכות בינם לבין עצמם, מסיבה לא ידועה. אוהדי ארגון הגייט לא שרו נגד הבעלים ולא היו מוכנים לשמוע קול אחר בקהל, ופשוט עלו להרביץ".
אוהד נוסף שנכח באירוע הביע זעם על מה שתיאר כניסיון להשתיק את המחאה נגד רקנאטי. "זה היה פשוט הזוי. לאנשים אסור להשמיע את קולם? אם חלק מהאוהדים רוצים לשיר נגד רקנאטי, מי אלה ארגון הגייט שיעלו וירביצו להם כי הם לא אוהבים את מה שהם שומעים? במשך כל התקופה שהם שרו נגד פדרמן, מישהו אמר להם לעצור? מישהו הרביץ להם? כבר לא כיף להגיע בצורה הזאת למשחקים".
מכבי ת"א: "קריאת מחאה אינה יכולה להוות הכשר להפעלת כוח"
בעקבות האירועים פרסמה מכבי ת"א בצהריים הודעת גינוי חריפה, שבה הבהירה כי תפעל נגד המעורבים באלימות: "בעקבות אירועי אמש, מועדון הכדורסל מכבי ת"א מגנה בחריפות כל גילוי של אלימות פיזית ומילולית ביציעי ההיכל. תרבות העידוד והתמיכה של מכבי נבנתה לאורך השנים על חופש הביטוי, כבוד הדדי וביטחון אישי לכל אוהד. כל מחלוקת או קריאת מחאה אינה יכולה להוות הכשר להפעלת כוח בין אוהדים ולא ניתן לאיש להפר אותה".
עוד נמסר מהמועדון: "אנו קוראים לכלל הקהל הצהוב לגלות איפוק ואחריות ולהימנע מכל שימוש באלימות. המועדון פועל בשיתוף גורמי האבטחה לבירור נסיבות האירוע וינקוט יד קשה כנגד כל מי שיבחר לפעול כך".
תגובת ארגון "הגייט" תובא כשתתקבל.