הדרמה במכבי ת"א נמשכת. לאחר הודעתו של שמעון מזרחי לפיה הוא מממש את זכות הסירוב ורוכש את מניותיה של משפחת רקנאטי - מה שיהפוך אותו לבעל המניות העיקרי במועדון - חלק מאוהדי הקבוצה החליטו למחות. חברי ארגון 'נשארים במפה', שהפגינו בעבר מספר פעמים נגד משפחות רקנאטי ופדרמן, תלו שלטים ברחבי העיר, כולל בסביבת ביתו של מזרחי, שבהם נכתב "שמעון, באיזה צד אתה".

בהודעה שפרסם הארגון נכתב: "על רקע המצב הניהולי והמקצועי המדאיג סביב מכבי ת"א בתקופה האחרונה, והזעם ההולך וגובר בקרב קהל האוהדים לאור חוסר הוודאות במועדון, מטה המאבק 'נשארים במפה' ממשיך להסלים את צעדי המחאה. הלילה נתלו עשרות שלטים ברחבי העיר ת"א, בדגש על סביבת ביתו של יו"ר המועדון המיתולוגי, שמעון מזרחי, ובהם מסר חד וברור הקורא לו: 'שמעון, תבחר צד'".

גלריה השלטים נגד שמעון מזרחי ( צילום: נשארים במפה )

"שמעון, תבחר צד" ( צילום: נשארים במפה )

עוד נכתב: "במטה המאבק דורשים ממזרחי להתעשת ולבחור בטובת הקבוצה ולא להכתים את מורשתו בהחרבת מכבי יחד עם רקנאטי ולוין". בנוסף, חברי הארגון טענו כי קיימו משמרות מחאה מול בתיהם של בני משפחת רקנאטי.

החלטתו של מזרחי הגיעה לאחר שחזר בו מכוונתו למכור חלק ממניותיו לג'ייסון לוין. בשלב זה צפוי רק אודי רקנאטי למכור לאיש העסקים האמריקאי 7.5% ממניות המועדון, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. מזרחי צפוי להגדיל את אחזקותיו מ-14.5% לכ-40.5% ולהפוך לבעל המניות הגדול ביותר במכבי ת"א - ובכך למנוע מריצ'רד דיץ להגדיל את אחזקותיו במועדון.

ברקע עומדת גם הודעתו של ריצ'רד דיץ, המחזיק ב-17.5% מהמניות, כי יממש את זכות הסירוב שלו. דיץ טען כי המהלך עשוי להגדיל את אחזקותיו ליותר מ-55%, אולם הסעיף המיוחד שממנו נהנה מזרחי בהסכם בעלי המניות משנה לחלוטין את חלוקת הכוחות.