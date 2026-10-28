"זה היה מביך מאוד", אמר גורם במכבי ת"א אחרי התבוסה אתמול (שלישי), 100:78 לכוכב האדום בבלגרד. "יש כל מיני אמירות שיש קבוצה חדשה ודברים לוקחים זמן, מה זה השטויות האלה? אנחנו כבר דקה מנובמבר ונראים כמו קבוצה לא מאומנת לחלוטין, לא בהתקפה ולא בהגנה".
הדברים האלה ביטאו את התסכול במועדון אחרי הפסד שישי בשמונה משחקי יורוליג, ובעיקר בעקבות הופעה שבה הצהובים התפרקו כמעט מהרגע הראשון. אחרי ההפסד בליגה למכבי ראשל"צ, מכבי הייתה צריכה להציג תגובה, אך במקום זאת סיפקה עוד סיבות להעמקת המשבר. זמן רב להתאושש אין לה: כבר מחר (חמישי, 21:05) היא תארח בבלגרד את פריז.
בניגוד להפסד לריאל מדריד, הפעם אפילו לא היה יתרון שהצהובים יכולים להצטער על אובדנו. מכבי נקלעה לפיגור של 20 נקודות כבר ברבע הראשון, ההפרש הגיע ל־28 במהלך המחצית הראשונה, ולהפסקה ירדה הקבוצה של עודד קטש בפיגור 55:30. היא נראתה חסרת אנרגיות, מבולבלת בהתקפה וללא יכולת הגנתית להפריע ליריבה.
"רע מאוד ומביך", אמר קטש בסיום, ולא הסתיר את האכזבה הגדולה. "אנחנו ערים לכל הביקורת, אנחנו צריכים לעשות חושבים, לא ראינו את זה בא. לא פעם ראשונה שפותחים עלינו ככה ואנחנו מרימים ידיים, יש שפת גוף לא טובה. מן הסתם האחריות היא שלי, שלנו, של הצוות המקצועי, כי ברמה המנטלית לא היינו שם. חשבנו שאחרי המשחק בליגה נבוא עם קצת יותר תחושת דחיפות, אבל לא היינו שם מהרגע הראשון. מהר מאוד יצאנו מתוכנית המשחק. בחצי השני ניסינו קצת להחזיר מהכבוד שלנו, אבל גם זה היה מעט מדי והמשחק היה כבר גמור. תחושה מאוד קשה. יש לנו את מחר להחזיר את הכבוד שלנו".
הביקורת במועדון מתחילה בקטש ונוגעת גם לדרך קבלת ההחלטות שלו במשחקים האחרונים: בחירת החמישיות, הקיפאון המחשבתי, ניהול המשחק והאופן שבו הקבוצה נראית, בעיקר בהגנה. אחרי 113 הנקודות שספגה מריאל מדריד, מכבי ספגה עוד 100, ובשני משחקי היורוליג האחרונים אפשרה ליריבותיה לקלוע יחד 37 שלשות. הכוכב האדום סיימה אתמול עם 16 מ־35 מחוץ לקשת, לצד 65.4 אחוז לשתיים ו־28 אסיסטים. נתון שממחיש את הפער בין הקבוצות הוא תשעת האסיסטים שחילק כריס ג'ונס — ארבעה פחות מכל שחקני מכבי יחד.
האכזבה הגדולה במועדון נוגעת גם לשחקני הקו הקדמי. דניאל תייס סיים עם ארבע נקודות וריבאונד אחד בקצת פחות מעשר דקות, וג'יילן הורד רשם שורה סטטיסטית זהה ב־10:30 דקות. שניהם לא שותפו במחצית השנייה.
ארמנדו בייקוט אמנם שיפר מעט את המספרים אחרי ההפסקה וסיים עם שבע נקודות וחמישה ריבאונדים ב־15 דקות, אבל במחצית הראשונה, שבה נפתח הפער הגדול, הוא לא קלע כלל. מעבר להופעה אתמול, במועדון נשמעת ביקורת נוקבת מאוד על עצם החתמתו.
האכזבה הגדולה בקו האחורי היא מקיטון וואלאס. הגארד, שהגיע בקיץ האחרון בשכר של כ־1.2 מיליון דולר לעונה, היה אמור לקחת אחריות בהיעדרו של לונדברג, אבל מתחילת העונה הוא נראה רחוק מאוד מהציפיות של ההנהלה והצוות המקצועי. אתמול סיים עם שלוש נקודות, ב־1 מ־7 מהשדה, ושני אסיסטים ב־17 דקות.
"יש היסטריה מוחלטת, ובצדק. הקבוצה לא יכולה להיראות ככה ולא יכולה לעלות כזאת חסרת אנרגיות לפרקט כבר ברבע הראשון", סיכם גורם אחר במועדון. "אבל ההיסטריה הזאת לא תועיל לאף אחד. צריך לקחת את ההפסד הזה ולהפיק ממנו כמה שאפשר, להגיב בהתאם, כמו שהיינו אמורים להגיב הפעם אחרי ההפסד מול ראשון. יש הזדמנות לתקן את ההפסד המאוד מביך הזה כבר מחר".