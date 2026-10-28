"רע מאוד ומביך", אמר קטש בסיום, ולא הסתיר את האכזבה הגדולה. "אנחנו ערים לכל הביקורת, אנחנו צריכים לעשות חושבים, לא ראינו את זה בא. לא פעם ראשונה שפותחים עלינו ככה ואנחנו מרימים ידיים, יש שפת גוף לא טובה. מן הסתם האחריות היא שלי, שלנו, של הצוות המקצועי, כי ברמה המנטלית לא היינו שם. חשבנו שאחרי המשחק בליגה נבוא עם קצת יותר תחושת דחיפות, אבל לא היינו שם מהרגע הראשון. מהר מאוד יצאנו מתוכנית המשחק. בחצי השני ניסינו קצת להחזיר מהכבוד שלנו, אבל גם זה היה מעט מדי והמשחק היה כבר גמור. תחושה מאוד קשה. יש לנו את מחר להחזיר את הכבוד שלנו".