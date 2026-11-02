"ניצחון נהדר, אבל יש עוד דרבי חשוב לפנינו על תואר", כך אמרו בהפועל ת"א בניסיון לצנן את האווירה אחרי הניצחון המרשים 87:105 על מכבי ת"א אתמול (ראשון) בהיכל מנורה מבטחים בדרבי הראשון של העונה בליגת העל. מעבר ליוקרה העירונית ולניצחון על היריבה הגדולה, במועדון התמוגגו בעיקר מהיכולת שהציג ואסיליה מיציץ', שהיה בערב יוצא מן הכלל מהרגע הראשון והוביל את האדומים לניצחון משכנע. הרכז הסרבי סיים את המשחק עם 31 נקודות ב-29 דקות בלבד, כולל תשע שלשות מ-13 ניסיונות מחוץ לקשת, בתצוגת קליעה שהותירה את הצהובים ללא תשובות.
מיציץ' השתלט על המשחק כבר בדקות הפתיחה, כשהוא מנצל פעם אחר פעם את ההגנה הרכה של הצהובים מחוץ לקשת. בהפועל ידעו עוד לפני המשחק שההגנה של היריבה העירונית מתקשה להתמודד עם הקליעה מבחוץ, והפכו את השלשות לאחד הנשקים המרכזיים בתוכנית המשחק. כבר במחצית הראשונה עמדו האדומים על 12 שלשות מ-15 ניסיונות, כשהרכז הסרבי מוביל את המטווח.
גם אנטוניו בלייקני זכה למחמאות לאחר שסיים עם 18 נקודות והמשיך להציג את יכולותיו ההתקפיות מהתקופה האחרונה, בעוד טאי אודיאסי הוסיף 17 נקודות וסיפק נוכחות משמעותית מתחת לסלים. בהפועל אהבו במיוחד את העובדה שלא היו תלויים רק במיציץ', ושגם שחקנים נוספים הצליחו להביא את עצמם לידי ביטוי.
"היינו הקבוצה היותר טובה. קלענו מדהים, ואסה שיחק כאילו הוא במימד אחר", אמר בסיום המאמן דימיטריס איטודיס "ידענו מה אנחנו רוצים לעשות בהגנה ובהתקפה, הגבנו נהדר. נגד מכבי בפעם שעברה היינו צריכים להגיב, והמשכנו הלאה. באנו לכאן מוכנים".
אחד הסיפורים המסקרנים של הערב היה כמובן חזרתו של תמיר בלאט להיכל מנורה מבטחים, הפעם במדים האדומים. לפני פתיחת המשחק ערכו הצהובים טקס לכבוד הרכז, ששיחק בשורותיה בשלוש העונות האחרונות, והעניקו לו זר פרחים צהובים. מהר מאוד המחווה התחלפה בקבלת פנים עוינת מצד האוהדים: כשבלאט עלה לפרקט, דקה לסיום הרבע הראשון, הוא ספג שריקות בוז צורמות מהיציעים. בהמשך אף קלע שלשה מול קבוצתו לשעבר ונראה היה שהוא מרגיש בנוח בהיכל ובסך הכל סיים את הערב עם תשע נקודות ב-12 דקות. יש לציין שבסוף המשחק הוא מיהר לצאת מחדר ההלבשה ולא מעט מאנשי הקבוצה תהו לאן הוא נעלם כל כך מהר.
כזכור, בלאט חצה בקיץ את הכביש וחתם במועדון האדום לשלוש שנים, במהלך שעורר לא מעט עניין, אך זמן קצר לאחר מכן התברר כי איטודיס אינו בונה עליו מבחינה מקצועית. בהפועל ניסו למצוא לרכז קבוצה אחרת ביורוליג, אבל המהלך לא יצא לפועל והוא נותר בסגל, זאת אחרי שנאלצו לשכנע גם אותו להישאר, מאחר וגם הוא העדיף לצאת להשאלה. כעת, אחרי קיץ סוער ולא מעט חוסר ודאות סביב עתידו, בלאט מתחיל לקבל הזדמנויות מחודשות עם חזרתו מהפציעה. "אנחנו מכניסים לאט לאט את תמיר, הוא שיחק 11 דקות נהדרות אחרי ארבעה אימונים, הוא הבטיח שייתן לנו הכל", אמר איטודיס בסיום.
המאמן התייחס גם לתרומתו של תומר גינת, שחזר מפציעה והפך שוב לחלק משמעותי מהרוטציה: "תומר גינת עוזר לנו מאוד, הוא שינה הרבה מאוד דברים. לפני חודשיים הוא היה מיואש מהפציעה שלו, אבל הוא קשוח ונותן הכל". איטודיס גם שיבח את הלכידות הקבוצתית והדגיש: "יש לי שחקנים מקצוענים שיודעים את התפקיד שלהם. פה ושם למישהו תהיה הופעה חריגה לטובה".
כעת, בהפועל ת"א יצטרכו לשמור על המומנטום, כששני דרבים נוספים מול מכבי ממתינים להם בתוך פחות משבועיים: ב-9 בנובמבר בגמר גביע ווינר וב-12 בנובמבר במסגרת היורוליג. אבל עוד לפני כן, האדומים רוצים לחזור למסלול הניצחונות גם במסגרת היורוליג אחרי שהפסידו ביום שישי האחרון לדובאי כשכבר ביום חמישי מחכה להם ברצלונה במשחק ביתי בסופיה.