התפתחות משמעותית ב מאבק השליטה במכבי ת"א : בית המשפט הפנה את הצדדים להליך בוררות דחוף והורה להם למנות בורר עד 9 בספטמבר. הליך הבוררות צפוי לצאת לדרך כבר בשבוע הבא, והבורר, בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות במועדון, יהיה עורך דין מסחרי.

במקביל, בית המשפט הציב למעשה כוכבית על כלל העסקאות שנעשו ושמתוכננות במסגרת מאבק השליטה, והבהיר כי השלמתן ותוקפן יהיו כפופים לתוצאות הליך הבוררות. בכך נמנע בשלב זה מצב שבו השינויים במבנה הבעלות במועדון יהפכו לעובדה מוגמרת עוד לפני בירור המחלוקות בין הצדדים.

ריצ'רד דיץ (משמאל) עם שמעון מזרחי, דייויד בלאט ואודי רקנאטי ( צילום: עוז מועלם )

ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה דחופה שהגישה חברת VR Capital Group של ריצ'רד דיץ', המחזיקה ב־17.5% ממניות המועדון. דיץ' ביקש לעצור את העסקאות המתוכננות בין משפחת רקנאטי, שמעון מזרחי וקבוצת המשקיעים בראשות ג'ייסון לוין, בטענה כי הן נועדו למנוע ממנו לרכוש 29% נוספים ממניות מכבי ולהפוך לבעל השליטה.

שורש המחלוקת הוא בכוונת משפחת רקנאטי למכור 29% ממניות המועדון לקבוצת לוין תמורת 50 מיליון דולר. דיץ' הודיע כי בכוונתו לממש את זכות הסירוב הראשונה ולרכוש את מלוא החבילה ואף העמיד ערבות בנקאית בסך 12 מיליון שקל. בהמשך קודמו מהלכים להעברת מניות לקבוצת לוין ולמימוש זכויות מצד מזרחי, שלטענת דיץ' פוגעים בזכויותיו ומשנים את מאזן הכוחות במועדון.