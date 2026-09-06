יו"ר מכבי ת"א שמעון מזרחי הודיע במוצאי שבת כי יממש את זכות הסירוב וירכוש מניות נוספות במועדון, מהלך שיהפוך אותו לבעל המניות המרכזי במועדון, אבל שאלה מהותית אחת נותרה פתוחה: מאין יגיע הכסף למימון העסקה?

הדרמה הניהולית במכבי ת"א:

תזכורת: משפחת רקנאטי רכשה הקיץ את חלקה של משפחת פדרמן - 29 אחוז מסך המניות במועדון - תמורת 50 מיליון דולר, ובהמשך ביקשה למכור את אותה חבילה לג'ייסון לוין באותו סכום. ריצ'רד דיץ מימש את זכות הסירוב ובסוף השבוע עשה זאת גם מזרחי, אך למזרחי היה יתרון על דיץ בתור אחד המייסדים, ולכן יש לו זכות לרכוש 26% מתוך 29%, מה שיגדיל את חלקו בעוגה ל־40.5% ויהפוך אותו לבעל השליטה העיקרי. עלות הרכישה של אותם 26 אחוזים מוערכת בכ־45 מיליון דולר.

גלריה מאיפה יביא את הכסף? שמעון מזרחי ( צילום: יאיר שגיא )

בהודעה שפירסם לאוהדים אישר מזרחי את החלטתו לממש את הזכות והצהיר כי הוא מקבל על עצמו את המחויבות "בלב שלם". עם זאת, הוא לא פירט כיצד תמומן הרכישה, מי הגוף שיבצע אותה והאם הכספים יועמדו על ידו, באמצעות שותפים נוספים או בעזרת מימון חיצוני.

"זה סכום מאוד גבוה ולא מבוטל עבור מישהו שלא נחשב למיליארדר", אמר גורם בסביבת המועדון. "אי אפשר להתעלם גם מכך שבעוד חודש הוא יחגוג 87. לא ברור למה הוא צריך את ההרפתקה הזאת ולהפוך לבעלים הדומיננטי ביותר במכבי ת“א“. גורם אחר טען אחרת: "יש לשמעון את הכסף הדרוש, הוא לא היה עושה את הצעד הזה אם לא".

מדובר בשאלה מהותית, שכן מימוש זכות הסירוב אינו מסתכם בהצהרת כוונות. על הרוכש לעמוד בתנאי העסקה המקורית ולהוכיח שביכולתו להשלים אותה במועדים ובסכומים שנקבעו. לכן צפוי דיץ לדרוש במסגרת הליך הבוררות הצגת אסמכתאות למקורות הכספיים שבאמצעותם מתכוון מזרחי לבצע את הרכישה.

הדרישה כשלעצמה אינה מעידה על בעיה במקורות המימון, אך כל עוד לא נמסרו פרטים בנושא, היא מותירה סימן שאלה משמעותי מעל אחד המהלכים הגדולים בתולדות הבעלות במכבי ת"א. זהות הגורם שיעמיד את הכסף עשויה להשפיע גם על השאלה מי יהיה בעל ההשפעה בפועל במועדון לאחר השלמת העסקה.

לפי ההערכות, מי שעומד מאחורי כל העסקה הזאת ומאחורי מקור המימון הוא מי שרכש לאחרונה 7.5 אחוז ממניות במועדון מידי הרקנאטים, ג'ייסון לוין, שעשוי לרכוש כ־49 אחוז מכלל המניות שמחזיק מזרחי (40.5% כאמור), כלומר 19.85%. אם מוסיפים לכך את 7.5 האחוזים שלוין כבר מחזיק לאחר שרקנאטי מכר לו מניות מחלקו, מדובר ביחד על כ־27 אחוז שיכול להחזיק לוין בתום העסקה, מה שיהפוך אותו לבעל המניות השני בגובהו אחרי דיץ, שצפוי להחזיק בכ־29.5%. יש לציין שאם אכן יבוצע מהלך כזה, הוא למעשה יעקוף את אפשרות הפעלת זכות הסירוב של יתר בעלי המניות מאחר שמזרחי לא ימכור ללוין שליטה במניותיו. עם זאת, גם זה עשוי להשתנות אם מזרחי יחליט למכור ללוין את 6.5 האחוזים שהוא התכוון למכור לו מלכתחילה (זכות שיש לו לפי הסכם בעלי המניות), מה שיגדיל את החזקותיו של לוין ל־33.5 אחוז ויהפוך אותו לבעל השליטה העיקרי.

דיץ עולה להתקפה

לפי הסכם בעלי המניות, במקרה של אי הסכמות הצדדים ילכו להליך בוררות, ואכן דיץ פנה כבר אתמול להליך כזה. כעת, המועדון עלול לשקוע למאבק משפטי ממושך בין בעלים, שעלולות להיות לו השלכות מקצועיות וכלכליות על הקבוצה, כל זאת שבועות ספורים לפני פתיחת העונה. הבוררות עשויה להיגרר יותר מחצי שנה, ולכן כדי לעצור את כל העסקות הקיימות הגיש דיץ במקביל בקשה לצו מניעה על מנת להקפיא את המצב הקיים עד להכרעת הבורר.

צפוי לדרוש אסמכתאות במסגרת הליך משפטי. ריצ'רד דיץ ( צילום: באדיבות מכבי תל אביב )

בבוררות צפויות לעלות מספר טענות. הראשונה נוגעת לזכותו של דיץ לממש את זכות הסירוב ביחס ל־6.5 האחוזים שמזרחי ביקש למכור ללוין, השנייה עוסקת בזכותו לעשות זאת גם ביחס ל־7.5% שמשפחת רקנאטי העבירה ללוין. הסוגייה השלישית תהיה יכולתו הכלכלית של מזרחי להשלים את הרכישה.

דיץ פירסם אתמול מכתב חריף בו נאמר: "הגשתי לבית המשפט המחוזי בת"א, המחלקה הכלכלית, בקשה לסעד דחוף וכן הודעה על פתיחת הליך בוררות. נקטתי את הצעד הזה בלב כבד, לאחר שאודי רקנאטי שלח בחצות הודעה שבה ביטל אסיפת בעלי מניות מתוכננת והודיע על העברה חד־צדדית של 7.5% ממניות מכבי לג’ייסון לוין. ההעברה הזו, בניגוד להוראות הסכם בעלי המניות, הייתה האחרונה בשורה של הפרות שכבר קשה לספור. כל ההפרות האלה נועדו להסוות ניסיונות להעביר את השליטה במועדון לג'ייסון לוין".