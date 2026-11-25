"חשוב להבהיר כי התחייבותה של VisionWave לחודש אוקטובר עמדה על סך של 150,000 ש"ח בלבד", המשיך הבעלים. "והחברה העבירה את מלוא הסכום בהתאם להתחייבותה כך שאין בסיס לייחס לה את העיכוב המדובר. במקביל, ספונסר נוסף התחייב להעביר למועדון סכום של 250,000 שקל במהלך חודש אוקטובר, אך לא עמד בהתחייבותו במועד שנקבע. התנהלות זו הובילה להשתלשלות האירועים ולמצב שנוצר. הנושא נמצא בטיפול משפטי.

"חשוב להבהיר כי התחייבותה של VisionWave לחודש אוקטובר עמדה על סך של 150,000 ש"ח בלבד", המשיך הבעלים. "והחברה העבירה את מלוא הסכום בהתאם להתחייבותה כך שאין בסיס לייחס לה את העיכוב המדובר. במקביל, ספונסר נוסף התחייב להעביר למועדון סכום של 250,000 שקל במהלך חודש אוקטובר, אך לא עמד בהתחייבותו במועד שנקבע. התנהלות זו הובילה להשתלשלות האירועים ולמצב שנוצר. הנושא נמצא בטיפול משפטי.

"חשוב להבהיר כי התחייבותה של VisionWave לחודש אוקטובר עמדה על סך של 150,000 ש"ח בלבד", המשיך הבעלים. "והחברה העבירה את מלוא הסכום בהתאם להתחייבותה כך שאין בסיס לייחס לה את העיכוב המדובר. במקביל, ספונסר נוסף התחייב להעביר למועדון סכום של 250,000 שקל במהלך חודש אוקטובר, אך לא עמד בהתחייבותו במועד שנקבע. התנהלות זו הובילה להשתלשלות האירועים ולמצב שנוצר. הנושא נמצא בטיפול משפטי.