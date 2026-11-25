חברת VisionWave, נותנת החסות הראשית של הקבוצה מהליגה הלאומית בכדורסל, שהובאה על ידי הבעלים אדיר סבג, ספגה התרסקות של כ-99.5% במחיר מנייתה, ושחקנים בקבוצה התלוננו שלא קיבלו שכר על חודש אוקטובר. היום (רביעי), הגיב סבג לפרסומים, וטוען כי "VisionWave העבירה את כל התחייבויותיה - ומצבה יציב". הסיבה לעיכוב במשכורות, לדבריו, נובעת מגורם אחר.
"לאור הפרסומים האחרונים בנוגע למועדון, אני מבקש להעמיד דברים על דיוקם", כתב סבג. "הפועל חיפה פועלת על בסיס תוכנית פיננסית מסודרת ומקצועית, שנבנתה בתחילת העונה לאחר בחינה של כלל מקורות ההכנסה הצפויים למועדון, לרבות תקבולים מהמדינה והתחייבויות של נותני חסות".
"חשוב להבהיר כי התחייבותה של VisionWave לחודש אוקטובר עמדה על סך של 150,000 ש"ח בלבד", המשיך הבעלים. "והחברה העבירה את מלוא הסכום בהתאם להתחייבותה כך שאין בסיס לייחס לה את העיכוב המדובר. במקביל, ספונסר נוסף התחייב להעביר למועדון סכום של 250,000 שקל במהלך חודש אוקטובר, אך לא עמד בהתחייבותו במועד שנקבע. התנהלות זו הובילה להשתלשלות האירועים ולמצב שנוצר. הנושא נמצא בטיפול משפטי.
"חשוב לי להבהיר כי מצבה של VisionWave חזק ויציב, זאת בניגוד לפרסומים שונים בנושא. לפני כשלושה חודשים נכנס לתוקף אישור מנאסד"ק לגיוס בהיקף של עד 100 מיליון דולר, שהחברה נמצאת בעיצומו לצורך המשך צמיחתה והרחבת פעילותה. מדובר בצעד משמעותי שממחיש את היכולת של VisionWave להמשיך להתפתח ולצמוח. אני מצר על כך שבפרסומים שונים נוצר רושם המטיל אחריות על VisionWave ועליי באופן אישי, למרות שהחברה עמדה במלוא התחייבויותיה. כל פרסום אחר אינו משקף את המציאות ופוגע שלא בצדק בשמם של המועדון ושל החברה. אני מכבד את עבודת התקשורת ואת תפקידה לבקר ולשאול שאלות, אך מצפה שכל פרסום בנושא יתבסס על בדיקה עובדתית מלאה ומדויקת. הפועל חיפה היא מועדון בעל היסטוריה מפוארת וקהל אוהדים יוצא דופן. אמשיך לפעול לטובת המועדון ולשמור על שמו הטוב, תוך הקפדה על התנהלות פיננסית מסודרת ומחויבות מלאה לשחקנים, לצוות המקצועי ולאוהדים".