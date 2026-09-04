אוהדי מכבי ת"א באימון הפתיחה בהדר יוסף ( צילום: מוטי קמחי )

מכבי ת"א מודל 2026/27 פתחה היום (שישי) רשמית את אימוניה במרכז הספורט העירוני בהדר יוסף, לעיני מאות אוהדים צהובים שמילאו את היציעים באולם שבצפון העיר, הבעלים אודי רקנאטי והיו"ר שמעון מזרחי. אחרי שבועיים בהם התאמנה האלופה עם סגל חסר, הצטרפו גם שחקני הנבחרות - דניאל תייס, ג'יילן הורד, איפה לונדברג וים מדר.

הרכש מהיריבה האדומה, שחצה הקיץ את הכביש, זכה ב"וולקאם" מיוחד מהאוהדים שקיבלו אותו בשירה "הוא צהוב". בונזי קולסון, שחזר למכבי ת"א אחרי שנתיים, ניצח על המקהלה. האימון הופסק עם תחילתו לאחר שהאוהדים הדליקו אבוקות שמילאו את האוויר באולם בעשן.

גלריה האוהדים מקבלים את פני השחקנים ( צילום: מוטי קמחי )

גם שמעון מזרחי הגיע ( צילום: מוטי קמחי )

הצהובים אמנם מגיעים לעונה החדשה כדאבליסטים בזירה המקומית, אולם אחרי עוד עונה אירופית מאכזבת אותה סיימה עם מאזן עגום (20:18). ברקע, יש לציין, נמשך הפלונטר המשפטי במאבק על בעלות המועדון, כשמצד אחד ניצבת משפחת רקנאטי ומנגד הספונסר אריק שטילמן.

קולסון מרים את האוהדים ( צילום: מוטי קמחי )

מדר מתקבל על ידי האוהדים הצהובים ( צילום: מוטי קמחי )

אימון רשמי ראשון. קטש ( צילום: מוטי קמחי )

בא לראות את הקבוצה החדשה. רקנאטי ( צילום: מוטי קמחי )

האוהדים מבעירים אבוקות ( צילום: מוטי קמחי )

"אני במכבי כבר הרבה שנים אבל כל עונה לומדים דברים חדשים", אמר הקפטן ג'ון דיברתולומיאו. "יש פוטנציאל לקבוצה הזאת, אנחנו נרגשים כבר להתחיל לעבוד והתגעגעתי לשחק עבור הקהל הזה. זאת באמת חוויה גדולה, אני מקווה שנשחק מול האוהדים הרבה העונה גם ביורוליג".