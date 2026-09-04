מכבי ת"א מודל 2026/27 פתחה היום (שישי) רשמית את אימוניה במרכז הספורט העירוני בהדר יוסף, לעיני מאות אוהדים צהובים שמילאו את היציעים באולם שבצפון העיר, הבעלים אודי רקנאטי והיו"ר שמעון מזרחי. אחרי שבועיים בהם התאמנה האלופה עם סגל חסר, הצטרפו גם שחקני הנבחרות - דניאל תייס, ג'יילן הורד, איפה לונדברג וים מדר.
הרכש מהיריבה האדומה, שחצה הקיץ את הכביש, זכה ב"וולקאם" מיוחד מהאוהדים שקיבלו אותו בשירה "הוא צהוב". בונזי קולסון, שחזר למכבי ת"א אחרי שנתיים, ניצח על המקהלה. האימון הופסק עם תחילתו לאחר שהאוהדים הדליקו אבוקות שמילאו את האוויר באולם בעשן.
הצהובים אמנם מגיעים לעונה החדשה כדאבליסטים בזירה המקומית, אולם אחרי עוד עונה אירופית מאכזבת אותה סיימה עם מאזן עגום (20:18). ברקע, יש לציין, נמשך הפלונטר המשפטי במאבק על בעלות המועדון, כשמצד אחד ניצבת משפחת רקנאטי ומנגד הספונסר אריק שטילמן.
"אני במכבי כבר הרבה שנים אבל כל עונה לומדים דברים חדשים", אמר הקפטן ג'ון דיברתולומיאו. "יש פוטנציאל לקבוצה הזאת, אנחנו נרגשים כבר להתחיל לעבוד והתגעגעתי לשחק עבור הקהל הזה. זאת באמת חוויה גדולה, אני מקווה שנשחק מול האוהדים הרבה העונה גם ביורוליג".
אמש הפסידה מכבי ת"א במשחק הכנה למכבי הרצליה 86:84, במשחק שבו הוליכה כבר ב-17 הפרש, אך ראו את היריבה מוחקת את הפער במחצית השנייה, בדרך לניצחון. יש לציין כי סורקין, לונדברג וג'ימי קלארק (פציעה) לא שותפו. הורד שיחק כשלוש דקות בלבד. ביום שלישי הקרוב תקיים הקבוצה משחק אימון מול מכבי ראשל"צ ואחר כך תמריא לקפריסין לצמד משחקים מול אריס סלוניקי (11.9) ואולימפיאקוס (13.9).