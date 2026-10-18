פרשת "תמונת מראה": בשעה זו מובאים ארבעת החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. כזכור, יחידת להב 433 במשטרה פשטה הבוקר (ראשון) על בתים של בעלי וחברי הנהלה בקבוצה בליגת העל בעקבות חשדות לחוזים כפולים ועבירות כלכליות, ועצרה מספר מחבריה, אחת מהן יעל בר, אשת הכספים של המועדון.
על פי הודעת המשטרה, "במהלך החודשים האחרונים מתנהלת במפלג שוחד והימורים בספורט ביאל"כ להב 433 חקירה סמויה בחשד לעבירות פליליות חמורות הקשורות לקבוצת הכדורגל. החקירה המשולבת מתנהלת בשת"פ עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים יח' יהלום, ביטוח לאומי ורשות התאגידים- רשמת העמותות".
עו"ד עדי כרמלי, המייצג חלק מהעצורים בפרשה, אמר בתגובה: "חבל מאוד שהעצורים טרם הגיעו למתקן בלהב וטרם הקריאו להם את החשדות נגדם, אבל למשטרה כבר אצה הדרך לפרסם הכל בתקשורת".
בהארכת מעצרה של בר, צוין על פי נציג המשטרה כי היא "מחוללת העבירה" וביקשו להאריך את מעצרה בשמונה ימים. לחשודה מיוחסים לה "חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב, זיוף, הלבנת הון עבירות לפקוגת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי, חוק העמותות וחוק הגנת השכר. היקפי העבירה עשרות מליוני שקלים, ובוצעו באופן שיטתי בארבע העונת האחרוות, בעת שיחקה הקבוצה בליגה בלאומית והארצית. עילת המעצר של החשודה - חשש לשיבוש החקירה".
הסניגור שאל: "יש בעלים לקבוצה ויש מנכ"ל. האם יש ראיה ישירה שקשורת את החשודה לעבירות מס?". נציגת המשטרה השיב: "החשודה היא 'קוף' הביצוע שבפועל מעביר חוזים לבקרה התקציבית. העבירות הן בצוותא". הסניגור: שלפו את החשודה ממיטתה כאילו היתה אשת כספים בארגון פשע. מי עורך את החוזים בפועל? "נציגת המשטרה: החשודה היא בלב העבירות ולא ניתן להפריד. יש עדים רבים שמצביעים עליה שביצעה חוזים כפול". בתום הדיון החליט השופט להאריך את מעצרה בארבעה ימים.