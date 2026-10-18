בהארכת מעצרה של בר, צוין על פי נציג המשטרה כי היא "מחוללת העבירה" וביקשו להאריך את מעצרה בשמונה ימים. לחשודה מיוחסים לה "חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב, זיוף, הלבנת הון עבירות לפקוגת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי, חוק העמותות וחוק הגנת השכר. היקפי העבירה עשרות מליוני שקלים, ובוצעו באופן שיטתי בארבע העונת האחרוות, בעת שיחקה הקבוצה בליגה בלאומית והארצית. עילת המעצר של החשודה - חשש לשיבוש החקירה".

בהארכת מעצרה של בר, צוין על פי נציג המשטרה כי היא "מחוללת העבירה" וביקשו להאריך את מעצרה בשמונה ימים. לחשודה מיוחסים לה "חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב, זיוף, הלבנת הון עבירות לפקוגת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי, חוק העמותות וחוק הגנת השכר. היקפי העבירה עשרות מליוני שקלים, ובוצעו באופן שיטתי בארבע העונת האחרוות, בעת שיחקה הקבוצה בליגה בלאומית והארצית. עילת המעצר של החשודה - חשש לשיבוש החקירה".

בהארכת מעצרה של בר, צוין על פי נציג המשטרה כי היא "מחוללת העבירה" וביקשו להאריך את מעצרה בשמונה ימים. לחשודה מיוחסים לה "חשדות לקבלת דבר במרמה, רישום כוזב, זיוף, הלבנת הון עבירות לפקוגת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי, חוק העמותות וחוק הגנת השכר. היקפי העבירה עשרות מליוני שקלים, ובוצעו באופן שיטתי בארבע העונת האחרוות, בעת שיחקה הקבוצה בליגה בלאומית והארצית. עילת המעצר של החשודה - חשש לשיבוש החקירה".