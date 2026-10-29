כידוע, ביום ראשון האחרון נכלל גורן לראשונה בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה למשחק רשמי, ועוד לקלאסיקו מול ריאל מדריד, שבו הפסידה בארסה 2:1. הקשר הצעיר צפה במשחק מהספסל, אך עצם הכללתו בסגל המחישה את ההתקדמות שלו במועדון הקטלאני. "אלה היו ימים מאתגרים ומרגשים מאוד", סיפר אביו יורם גורן בריאיון לאתר הצ'כי iDNES.

כידוע, ביום ראשון האחרון נכלל גורן לראשונה בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה למשחק רשמי, ועוד לקלאסיקו מול ריאל מדריד, שבו הפסידה בארסה 2:1. הקשר הצעיר צפה במשחק מהספסל, אך עצם הכללתו בסגל המחישה את ההתקדמות שלו במועדון הקטלאני. "אלה היו ימים מאתגרים ומרגשים מאוד", סיפר אביו יורם גורן בריאיון לאתר הצ'כי iDNES.

כידוע, ביום ראשון האחרון נכלל גורן לראשונה בסגל הקבוצה הבוגרת של ברצלונה למשחק רשמי, ועוד לקלאסיקו מול ריאל מדריד, שבו הפסידה בארסה 2:1. הקשר הצעיר צפה במשחק מהספסל, אך עצם הכללתו בסגל המחישה את ההתקדמות שלו במועדון הקטלאני. "אלה היו ימים מאתגרים ומרגשים מאוד", סיפר אביו יורם גורן בריאיון לאתר הצ'כי iDNES.

גורן נולד במרץ 2009 בסביון, ועבר עם משפחתו לספרד בגיל 13. הוא משחק באקדמיית לה מאסיה של ברצלונה, ונחשב לכישרון שמושך עניין גם מחוץ לישראל. הקשר שלו לצ'כיה מגיע מצד אמו, דפנה: סבא-רבא וסבתא-רבתא שלו, יאן וזוזנה צ'רבן, עזבו את צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה והשתקעו בישראל. בני המשפחה דיברו צ'כית בבית בדורות הקודמים, אך אוריין עצמו מכיר רק מילים ספורות בשפה.

גורן נולד במרץ 2009 בסביון, ועבר עם משפחתו לספרד בגיל 13. הוא משחק באקדמיית לה מאסיה של ברצלונה, ונחשב לכישרון שמושך עניין גם מחוץ לישראל. הקשר שלו לצ'כיה מגיע מצד אמו, דפנה: סבא-רבא וסבתא-רבתא שלו, יאן וזוזנה צ'רבן, עזבו את צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה והשתקעו בישראל. בני המשפחה דיברו צ'כית בבית בדורות הקודמים, אך אוריין עצמו מכיר רק מילים ספורות בשפה.

גורן נולד במרץ 2009 בסביון, ועבר עם משפחתו לספרד בגיל 13. הוא משחק באקדמיית לה מאסיה של ברצלונה, ונחשב לכישרון שמושך עניין גם מחוץ לישראל. הקשר שלו לצ'כיה מגיע מצד אמו, דפנה: סבא-רבא וסבתא-רבתא שלו, יאן וזוזנה צ'רבן, עזבו את צ'כוסלובקיה לפני מלחמת העולם השנייה והשתקעו בישראל. בני המשפחה דיברו צ'כית בבית בדורות הקודמים, אך אוריין עצמו מכיר רק מילים ספורות בשפה.