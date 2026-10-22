: בעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, שותפו לשעבר מיקי ביתן ומאמן הקבוצה בעונה שחלפה אלירן חודידה שוחררו למעצר בית עד 1 בנובמבר. יעל בר, אשת הכספים של המועדון, שוחררה אמש בתנאים מגבילים. במשטרה טוענים כי "החקירה נמצאת בישורת האחרונה ותוביל לכתב אישום".

: בעלי עירוני טבריה, אריה קלמנזון, שותפו לשעבר מיקי ביתן ומאמן הקבוצה בעונה שחלפה אלירן חודידה שוחררו למעצר בית עד 1 בנובמבר. יעל בר, אשת הכספים של המועדון, שוחררה אמש בתנאים מגבילים. במשטרה טוענים כי "החקירה נמצאת בישורת האחרונה ותוביל לכתב אישום".

עו"ד ארז הראל, בא כוחו של קלמנזון, אמר בעקבות ההחלטה: "שמחים שגורמי החקירה הגיעו למסקנות הנכונות. החקירה הזאת עוסקת בחקירה מעמיקה שכבר ביצעה ההתאחדות לכדורגל, שמצאה את מרשי נקי מכל רבב. אני משוכנע שחקירת המשטרה תגיע לאותה תוצאה".

עו"ד ארז הראל, בא כוחו של קלמנזון, אמר בעקבות ההחלטה: "שמחים שגורמי החקירה הגיעו למסקנות הנכונות. החקירה הזאת עוסקת בחקירה מעמיקה שכבר ביצעה ההתאחדות לכדורגל, שמצאה את מרשי נקי מכל רבב. אני משוכנע שחקירת המשטרה תגיע לאותה תוצאה".

עו"ד ארז הראל, בא כוחו של קלמנזון, אמר בעקבות ההחלטה: "שמחים שגורמי החקירה הגיעו למסקנות הנכונות. החקירה הזאת עוסקת בחקירה מעמיקה שכבר ביצעה ההתאחדות לכדורגל, שמצאה את מרשי נקי מכל רבב. אני משוכנע שחקירת המשטרה תגיע לאותה תוצאה".

החקירה מתנהלת בידי יחידת להב 433, בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים, הביטוח הלאומי ורשות התאגידים. כזכור, יחידת להב 433 במשטרה ושוטרי מפלג שוחד והימורים בספורט יאל"כ להב 433 פשטו ביום ראשון השבוע על בתים של חברי הנהלת עירוני טבריה בעקבות חשדות לחוזים כפולים ועבירות כלכליות, ועצרה מספר מחבריה.

החקירה מתנהלת בידי יחידת להב 433, בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים, הביטוח הלאומי ורשות התאגידים. כזכור, יחידת להב 433 במשטרה ושוטרי מפלג שוחד והימורים בספורט יאל"כ להב 433 פשטו ביום ראשון השבוע על בתים של חברי הנהלת עירוני טבריה בעקבות חשדות לחוזים כפולים ועבירות כלכליות, ועצרה מספר מחבריה.

החקירה מתנהלת בידי יחידת להב 433, בשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל, רשות המסים, הביטוח הלאומי ורשות התאגידים. כזכור, יחידת להב 433 במשטרה ושוטרי מפלג שוחד והימורים בספורט יאל"כ להב 433 פשטו ביום ראשון השבוע על בתים של חברי הנהלת עירוני טבריה בעקבות חשדות לחוזים כפולים ועבירות כלכליות, ועצרה מספר מחבריה.