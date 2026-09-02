הקשר הגנאי אמנקווה פורסון, שעל הסיכום עימו פורסם לראשונה ב-ynet, יצטרף בהשאלה עד לסיום העונה להפועל באר-שבע מנוריץ', כשהוא מיועד להיכנס לנעליו הגדולות של קינגס קאנגווה וכמובן נרשם בסגל האדומים לליגה האירופית. הערב (רביעי) הוא הגיע לטוטו-טרנר כדי לראות לראשונה את קבוצתו החדשה - במשחקה מול הפועל חיפה - וישב לצד אלונה ברקת.
ב-ynet נחשפו הבוקר הפרטים המלאים של עסקת פורסון: בחוזהו של הגנאי בן ה-23 נכללת אופציית רכישה של באר-שבע בסיום העונה בגובה ארבעה מיליון אירו. מדובר בסכום גבוה שאינו תואם את מדיניות הרכש הרגילה של המועדון, ולכן נכון לעכשיו ההערכה היא כי הוא יגיע להשאלה לעונה אחת, ורק אם יציג יכולת יוצאת דופן תישקל האפשרות לרכוש אותו.
פורסון הושאל לבאר-שבע ללא תמורה, בין היתר מאחר שהמועדון ישחק העונה בליגה האירופית, במה שעשויה לשמש עבורו חלון ראווה משמעותי מול יריבות כמו יובנטוס, סלטה ויגו, בורנמות', סן-ז'ילואז ובשיקטאש.
עוד נודע כי באר-שבע לא תשלם לנוריץ' דמי השאלה. שכרו של פורסון באנגליה עומד על כ-900 אלף פאונד לעונה, כאשר האלופה הישראלית תישא בכ-300 אלף אירו ממנו ואת היתרה תשלם נוריץ'. משחקו הרשמי האחרון היה בשלהי מאי מול האל סיטי, לאחר שסבל מפציעות בשלבים שונים של העונה שעברה ורשם בסך הכול 19 הופעות בצ'מפיונשיפ. העונה הוא לא נכלל בסגל של נוריץ' בשלושת משחקיה הראשונים מול ווסט ברומיץ', מילוול וברנלי.
רק לפני שנתיים נרכש פורסון על ידי נוריץ' מזלצבורג תמורת סכום שהוערך בכ-4.5 מיליון אירו. באוסטריה שיחק לצד אוסקר גלוך, ורשם 23 הופעות בליגה בעונתו האחרונה במועדון וכן ארבע הופעות בליגת האלופות, בין היתר מול אינטר. מאז המעבר לאנגליה צבר 40 הופעות בצ'מפיונשיפ, ולזכותו גם שתי הופעות במדי נבחרת גאנה.