, יצטרף בהשאלה עד לסיום העונה להפועל באר-שבע מנוריץ', כשהוא מיועד להיכנס לנעליו הגדולות של קינגס קאנגווה וכמובן נרשם בסגל האדומים לליגה האירופית. הערב (רביעי) הוא הגיע לטוטו-טרנר כדי לראות לראשונה את קבוצתו החדשה - במשחקה מול הפועל חיפה - וישב לצד אלונה ברקת.

, יצטרף בהשאלה עד לסיום העונה להפועל באר-שבע מנוריץ', כשהוא מיועד להיכנס לנעליו הגדולות של קינגס קאנגווה וכמובן נרשם בסגל האדומים לליגה האירופית. הערב (רביעי) הוא הגיע לטוטו-טרנר כדי לראות לראשונה את קבוצתו החדשה - במשחקה מול הפועל חיפה - וישב לצד אלונה ברקת.

ב-ynet נחשפו הבוקר הפרטים המלאים של עסקת פורסון: בחוזהו של הגנאי בן ה-23 נכללת אופציית רכישה של באר-שבע בסיום העונה בגובה ארבעה מיליון אירו. מדובר בסכום גבוה שאינו תואם את מדיניות הרכש הרגילה של המועדון, ולכן נכון לעכשיו ההערכה היא כי הוא יגיע להשאלה לעונה אחת, ורק אם יציג יכולת יוצאת דופן תישקל האפשרות לרכוש אותו.

ב-ynet נחשפו הבוקר הפרטים המלאים של עסקת פורסון: בחוזהו של הגנאי בן ה-23 נכללת אופציית רכישה של באר-שבע בסיום העונה בגובה ארבעה מיליון אירו. מדובר בסכום גבוה שאינו תואם את מדיניות הרכש הרגילה של המועדון, ולכן נכון לעכשיו ההערכה היא כי הוא יגיע להשאלה לעונה אחת, ורק אם יציג יכולת יוצאת דופן תישקל האפשרות לרכוש אותו.

ב-ynet נחשפו הבוקר הפרטים המלאים של עסקת פורסון: בחוזהו של הגנאי בן ה-23 נכללת אופציית רכישה של באר-שבע בסיום העונה בגובה ארבעה מיליון אירו. מדובר בסכום גבוה שאינו תואם את מדיניות הרכש הרגילה של המועדון, ולכן נכון לעכשיו ההערכה היא כי הוא יגיע להשאלה לעונה אחת, ורק אם יציג יכולת יוצאת דופן תישקל האפשרות לרכוש אותו.