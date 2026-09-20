מכבי ת"א ממשיכה לדהור. החבורה של קני מילר שמרה אתמול (שבת) על מאזן מושלם בליגת העל עם ניצחון חמישי ברציפות, 1:2 על מכבי נתניה, ונותרה הקבוצה היחידה בליגה שטרם איבדה נקודה. הצהובים ממשיכים להציג את העוצמות שלהם בפתיחת העונה הנוכחית, ובמקביל כבר מספקים לא מעט סיפורים מחוץ למגרש. אתמול הם גם קיבלו שני פנדלים, ובכך עלה מספר בעיטות העונשין שקיבלה הקבוצה לשש כבר בחמשת מחזורי הפתיחה.

"זה טוב שאנחנו לא באירופה העונה, אבל אנחנו רוצים להיות שם", הודה גבי קניקובסקי, בהתייחסות אולי לסיבה לכושר הנהדר של קבוצתו. במכבי דיברו בעיקר על דור פרץ. הקפטן, שאחרי שבועות רבים של חילוקי דעות סביב הארכת חוזהו במועדון בקיץ הוחלט בסופו של דבר להמשיך עמו, נמצא בכושר הבקעה אדיר. פרץ כבש אמש את שערו השמיני בחמשת משחקי הליגה הראשונים, והשלים רצף מדהים של 11 משחקים רצופים שבהם מצא את הרשת - בכך השווה את שיא הליגה, שבו מחזיקים לצדו ערן זהבי ודן ביטון.

גלריה שער שמיני העונה. פרץ ( צילום: עידו ארז )

גם אמש הוכיח פרץ את האופי שלו. לאחר שהחמיץ פנדל בעצמו, הוא ויתר על הבעיטה השנייה לטובת ג'יימס טברניר, שהחמיץ גם הוא. במועדון התלהבו מהקפטן: "דור פרץ משכיח את ערן זהבי. זה לא רק קצב הבקעות מטורף של 57 שערים לעונה, הוא משלנו, מכביסט אמיתי", אמרו במועדון.

מילר: "הייתה קבוצה אחת על המגרש" ( באדיבות ONE )

התגובה של מכבי לפרשת ניקולאסקו

במקביל לניצחון הגדול, במכבי ת"א נאלצו להתמודד גם עם פרשה שנחשפה ב-ynet ביום שישי, בנוגע למעבר שלא יצא לפועל של יון ניקולאסקו להפועל רמת גן, חצי שעה בלבד לפני סגירת חלון ההעברות. כזכור, סוכנו של ניקולאסקו, רפי אפשטיין, טען כי במכבי דרשו ממנו לוותר על עמלת סוכן בסך 60 אלף אירו כתנאי להשלמת העסקה.

"דרשו ממני במכבי ת"א שאם אני רוצה שהעסקה תצא לפועל, עליי לוותר על עמלת הסוכן שלי. זה הכסף שלי שממנו אני מתפרנס, וזה הפך מהר מאוד לשיחה קשה מאוד. היו שם המנכ"ל ג׳ק אנגלידיס, המנהל המקצועי סטיבן ונהרן ואנשי המחלקה המשפטית, שאיימו עליי שאם לא אוותר, יכניסו אותי לרשימה השחורה שלהם", חשף אפשטיין.

העסקה לא יצאה לפועל. ניקולאסקו ( צילום: עוז מועלם )

לדבריו, במכבי אף שוחחו עם ניקולאסקו בנושא: "הם אפילו התקשרו לניקולאסקו ואמרו לו שהוא לא יעבור אם לא אוותר על עמלת הסוכן שלי, והוא הבהיר להם שהוא לא מתכוון להתערב בעניינים הכספיים שלי. אחרי שהבהרתי למכבי שהדרישה החצופה שלהם שאוותר על עמלת הסוכן שלי לא תקרה, בשיחה שעלתה לטונים גבוהים, הם הודיעו שניקולאסקו לא יעבור. הם פגעו בהפועל ר״ג אחרי שהוא כבר דיבר עם מסאי דגו ואבי יחיאל והיה מוכן למעבר. אחרי שהוא התאושש מפציעה במכבי ת״א, נעשה לחלוץ עצמו עוול".