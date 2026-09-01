לא בכל יום נוחת בליגת העל שחקן בן 23 בלבד שרק לפני שנתיים נרכש תמורת 4.5 מיליון אירו, הספיק לשחק בליגת האלופות וצבר מאז עשרות הופעות בצ'מפיונשיפ. זה הרזומה שמביא איתו אמנקווה פורסון, הקשר הגנאי שצפוי להצטרף להפועל באר-שבע בהשאלה מנוריץ', ללא אופציית רכישה.

בבירת הנגב סימנו את פורסון כמחליפו של קינגס קאנגווה, רגע לפני סגירת הסגל לליגה האירופית. מדובר בקשר ורסטילי, שמסוגל לשחק במרכז המגרש, בעמדה התקפית יותר וגם באגף ימין. הוא מתנשא לגובה 1.73 מטר, שמאלי ברגלו ואוהב לקבל את הכדור עם הפנים לשער, לצאת קדימה ולאיים על השער. לפי "טרנספרמרקט", שוויו הנוכחי מוערך בכשלושה מיליון אירו.

גלריה פורסון אמנקווה ( צילום: David Rogers/Getty Images )

פורסון נולד בגאנה ב-31 בדצמבר 2002 ואת צעדיו הראשונים בכדורגל המקצועני עשה ב-WAFA, אקדמיה מקומית בעלת מוניטין בפיתוח צעירים. כבר בגיל 18 הוא עשה את הקפיצה לאירופה, כשנרכש על ידי רד בול זלצבורג, אחד המועדונים המזוהים ביותר ביבשת עם איתור והשבחת כישרונות צעירים.

כמקובל במערכת, הדרך לקבוצה הבוגרת הייתה הדרגתית. את תחילת דרכו באוסטריה העביר פורסון בליפרינג, קבוצת הפיתוח של זלצבורג, ובהמשך יצא להשאלה באלטאך כדי לצבור דקות בליגה הבכירה. באמצע עונת 2022/23 זלצבורג החליטה להחזיר אותו מההשאלה, ובהדרגה הוא הפך לחלק מהסגל הבכיר שלה.

שם גם הצטלב המסלול שלו עם זה של אוסקר גלוך. השניים חלקו את מרכז השדה של זלצבורג ובמהלך עונת 2023/24 פורסון רשם 23 הופעות ליגה, שבהן כבש פעמיים ובישל פעמיים. הוא גם קיבל הזדמנות על הבמה הגדולה ביותר, עם ארבע הופעות בליגת האלופות, בין היתר מול אינטר וריאל סוסיאדד. באחד ממשחקי שלב הבתים מול אינטר הוא אף נכנס כמחליפו של גלוך.

אמנקווה פורסון מול אלפונסו דייוויס, משחק ידידות ( צילום: Adam Pretty/Getty Images )

בקיץ 2024 החליטה נוריץ' לקחת עליו הימור משמעותי. הקבוצה מהצ'מפיונשיפ רכשה את הקשר הגנאי מזלצבורג והחתימה אותו על חוזה לארבע שנים. המנהל הספורטיבי של המועדון, בן נאפר, הסביר אז כי פורסון מתאים לפרופיל שחיפשה נוריץ' והדגיש במיוחד את האיכות והרבגוניות שהוא מסוגל להביא לקבוצה.

אלא שהפריצה הגדולה באנגליה עדיין לא הגיעה. במהלך שתי עונות בנוריץ' צבר פורסון 40 הופעות ליגה וכבש ארבעה שערים, אך בחלק גדול מהמשחקים עלה מהספסל. לצד רגעים שבהם הצליח להראות את הפוטנציאל שבגללו נוריץ' השקיעה בו, הוא התקשה לייצר רצף משמעותי של דקות וגם התמודד עם פציעות שעצרו אותו בתקופות שונות.

פורסון חוגג ( צילום: Stephen Pond/Getty Images )

גם קינגס קאנגווה הגיע לבאר-שבע אחרי עונה לא פשוטה באירופה: הוא איבד את מקומו בכוכב האדום בלגרד, במדיה רשם 10 הופעות ליגה ללא שער, ובינואר הושאל לקורטרייק הבלגית, שם הוסיף 10 הופעות וגם בהן לא כבש. אך בעונת הבכורה בבאר-שבע כבש 14 שערים והוסיף שמונה בישולים בליגה.

לצד הקריירה במועדונים, פורסון כבר הספיק להגיע גם לנבחרת הבוגרת של גאנה. במרץ 2024 הוא ערך את הופעת הבכורה שלו במדים הלאומיים במשחק ידידות מול ניגריה, ועד כה רשם שתי הופעות בנבחרת.