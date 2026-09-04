הפועל ת"א רשמה אמש (חמישי) בבלומפילד את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה באופן חגיגי במיוחד - כ שהביסה 0:3 את בית"ר ירושלים לעיני 20 אלף אוהדים אדומים, במשחק השלמה מהמחזור הראשון. רועי אלקוקין העלה את האדומים ליתרון בדקה ה-17, דאגלס אווסו הכפיל עם שער הבכורה שלו בדקה ה-73 ודניאל דאפה חתם את החגיגה תשע דקות לסיום.

"שמענו שאנחנו לא יודעים להבקיע, שאין חלוצים, שאין מי שייתן את הכדורים", חגגו אתמול אצל האדומה. "אבל אנחנו ידענו בדיוק מה יש לנו. אמנם כבשנו שלישייה אבל יכולנו לכבוש הרבה יותר. אנחנו קבוצה אמיתית".

גלריה דאפה חוגג מול הקהל האדום ( צילום: עוז מועלם )

השחקן הבולט ביותר על המגרש היה אוואסו, שכאמור, כבש ואף סחט אדום מלוקה גדראני. בקבוצה שיבחו גם את דאפה ואת עמנואל בואטנג שחגג בישול. הפועל סיימה את המשחק עם שבע בעיטות למסגרת מול אפס של בית"ר ירושלים.

הפועל סיימה את מכסת הזרים שלה עם צירופו של יאניק ללינדאל, שיידרשו עוד מספר שבועות על מנת שייכנס לכושר מלא אחרי שלא עשה הכנה לעונה. הקבוצה של אליניב ברדה תתחזק בשחקן נוסף רק אם תהיה אפשרות לצרף ישראלי משמעותי לחלק ההתקפי עד לסיום חלון ההעברות בעוד עשרה ימים.

"קשובים לשוק". ברדה ( צילום: עוז מועלם )

בהפועל מרוצים מאוד מההגנה באדום שבשני המשחקים הראשונים של העונה לא ספגו שער, כשמי שהציג משחק מצוין היה דורון ליידנר, אולם נראה כי הבינגו הגדול ביותר בהגנה הוא המגן הימני הצרפתי, מרקוס קוקו.