אתמול השלימה באר-שבע את צירופו של הרכש השלישי שלה השבוע. הראשון שהצטרף היה הלגיונר שחזר מלודוגורץ, הבלם עידן נחמיאס, ששולב אתמול במחצית השנייה כמחליף. החלוץ הפרואני מעירוני קריית שמונה, אדריאן אוגריסה, שלא נכלל בסגל והוצג על כר הדשא לפני המשחק ו

הקשר הגנאי אמנקווה פורסון, שהושאל מנוריץ' סיטי