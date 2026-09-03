מאמן הפועל באר-שבע, רן קוז'וך, הביע אכזבה גדולה בסיום המשחק אתמול (רביעי) נגד הפועל חיפה, בו ספגה קבוצתו שער שוויון בדקה ה-96 שקבע 2:2 ואיבוד נקודות ראשון שלה העונה בליגה. המאמן, שבדרך כלל משתדל, כלפי חוץ לפחות, להיות חיובי באמירות שלו, לא הסתיר את תחושותיו על התנהלות שחקניו בדקות הסיום.
"לא זה שספגנו שער בדקה האחרונה מתסכל אותי", אמר. "יש דברים אחרים שמתסכלים אותי. קבוצה ששולטת ללא עוררין במשחק, ואז יורדת להגן ברחבה שלה. במשחק הזה לא היה שום צורך שאנחנו נרד נמוך להגן ברחבה. ממש לא. אני חושב שהסיפור של המשחק מבחינתי הוא שהפועל באר-שבע הפסיקה לשחק את הכדורגל של הפועל באר-שבע. מפסיקה ללחוץ, יורדת נמוך, הולכת להתגונן ברחבה. אבל אני מבין את החסרונות של זה. אני יודע שהרבה סבורים שזה מה שמונע שערים, ואני חושב שזה מה שגורם ליריבה לכבוש שערים. אני כל כך מאוכזב מהרגעים האלה שירדנו למטה להתגונן ברחבה וזה גורם לי לחשוב הרבה".
המאמן למעשה רמז שבמשחק הבא נגד מכבי ת"א, ביום שני באצטדיון טוטו טרנר, משחק העונה הראשון בין האלופה למחזיקת הגביע, יערכו מספר שינויים בהרכב. אם איגור זלאטנוביץ' יחלים הוא יפתח, כשגם זאהי אחמד, שסיים את עונש ההרחקה שלו מהעונה שעברה, עשוי לעלות ב-11.
אתמול השלימה באר-שבע את צירופו של הרכש השלישי שלה השבוע. הראשון שהצטרף היה הלגיונר שחזר מלודוגורץ, הבלם עידן נחמיאס, ששולב אתמול במחצית השנייה כמחליף. החלוץ הפרואני מעירוני קריית שמונה, אדריאן אוגריסה, שלא נכלל בסגל והוצג על כר הדשא לפני המשחק והקשר הגנאי אמנקווה פורסון, שהושאל מנוריץ' סיטי וההודעה על חתימתו יצאה אתמול במהלך המשחק, אותה ראה מיציע הכבוד ליד הבעלים אלונה ברקת. קוז'וך התייחס לרכש: "אלו השחקנים שרציתי. אני חושב שאדריאן יוסיף לנו עוד עוצמה בחלק הקדמי. הדרישה הפיזיולוגית מהקו הקדמי שלנו היא מאוד גבוהה ואנחנו רואים את זה. אני לפחות מרגיש את זה ברגע שאיגור זלאטנוביץ' וג'אבון איסט טיפה בעומס, היה חסר לנו קצת מישהו שיעשה את זה. הוא יוסיף לנו ברמה הזאתי. ובקשר לפורסון, אני חושב שהוא יוסיף לנו. קודם כל הוא עוד שחקן קישור שאנחנו צריכים מאוד".
השוער אופיר מרציאנו, סיפר על הימים שעברו מאז הודחה הקבוצה בצורה דרמטית בפלייאוף ליגת האלופות: "זה המקצוע שלנו בסוף, זה המקצוע שבחרנו. יש בו הרבה הרבה דברים טובים, ויש בו גם הרבה אתגרים שצריך לדעת לעמוד בהם ולתפקד בתוכם. אין דרך אחרת בסוף. מקווה שנוכל לחוות כמה שיותר רגעים כמו שהיה לנו שם, ומקווה גם שהם יהיו יותר שמחים בסופו של דבר". לגבי העומס שצפוי לקבוצה כשיתחילו משחקי הליגה האירופית, השיב השוער: "אנחנו מאוד מתרגשים, חיכינו לדבר הזה. אני חושב שהמועדון במקום שהוא מאוד ראוי".
"אנחנו כולנו מוכנים לתת הכל כדי לייצג את המועדון בצורה הכי טובה שיש, כמו שמגיע לאוהדים שלנו ולכולם. אני חושב שעשינו דרך מדהימה בקיץ באירופה, ואני חושב שאנחנו גם בדרך לעשות עונה מאוד מאוד טובה בישראל. כמובן שהיום היה פנצ'ר קטן, אבל אנחנו נעשה הכל כדי באמת לתקן ולהשתפר בהמשך. השבוע אחרי הרבה זמן היינו שבוע שלם בארץ בלי טיסות. זה היה מתיש, אבל אין מה לעשות, ככל שאתה עולה ברמה וככל שאתה מגיע ומצליח יותר, יש גם יותר הקרבות. אנחנו שמחים לעשות את ההקרבות האלו, זה חלק מהסיפור. זה משהו שהוא טוב".