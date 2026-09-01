עד לפני כחודשיים עוד גררו במכבי ת"א רגליים לגבי המשך דרכו של הסמל הגדול שלהם, דור פרץ, שרק בשלהי יוני חתם על חוזה חדש לשלוש שנים נוספות. כשאנחנו שני מחזורים בלבד בתוך ליגת העל, כבר אפשר לומר עד כמה דרמטית הייתה ההחלטה בנושא עבור הצהובים, כשהוא סופר כבר חמישה כיבושים - שניים מתוכם ובישול נוסף עשו את ההבדל אתמול (שני), ב

עד לפני כחודשיים עוד גררו במכבי ת"א רגליים לגבי המשך דרכו של הסמל הגדול שלהם, דור פרץ, שרק בשלהי יוני חתם על חוזה חדש לשלוש שנים נוספות. כשאנחנו שני מחזורים בלבד בתוך ליגת העל, כבר אפשר לומר עד כמה דרמטית הייתה ההחלטה בנושא עבור הצהובים, כשהוא סופר כבר חמישה כיבושים - שניים מתוכם ובישול נוסף עשו את ההבדל אתמול (שני), ב

"היה קיץ מעניין", אמר דור פרץ בצניעות בסיום המשחק. "אני פה ושמח שאני פה, שמח על ההתחלה הקבוצתית והאישית, מאוד התגעגעתי לגבי קניקובסקי (שאתמול חתם על חוזה במכבי ת"א), הכי שמח בעולם שהוא חוזר אלינו". המאמן קני מילר החמיא לקפטן שלו: "הוא פותח את העונה הזאת בדיוק כפי שסיים את העונה שעברה. הוא מדהים, עובד קשה בכל יום, עובד על הסיומת, מגיע למצבים וזה מתבטא במשחקים".

"היה קיץ מעניין", אמר דור פרץ בצניעות בסיום המשחק. "אני פה ושמח שאני פה, שמח על ההתחלה הקבוצתית והאישית, מאוד התגעגעתי לגבי קניקובסקי (שאתמול חתם על חוזה במכבי ת"א), הכי שמח בעולם שהוא חוזר אלינו". המאמן קני מילר החמיא לקפטן שלו: "הוא פותח את העונה הזאת בדיוק כפי שסיים את העונה שעברה. הוא מדהים, עובד קשה בכל יום, עובד על הסיומת, מגיע למצבים וזה מתבטא במשחקים".

"היה קיץ מעניין", אמר דור פרץ בצניעות בסיום המשחק. "אני פה ושמח שאני פה, שמח על ההתחלה הקבוצתית והאישית, מאוד התגעגעתי לגבי קניקובסקי (שאתמול חתם על חוזה במכבי ת"א), הכי שמח בעולם שהוא חוזר אלינו". המאמן קני מילר החמיא לקפטן שלו: "הוא פותח את העונה הזאת בדיוק כפי שסיים את העונה שעברה. הוא מדהים, עובד קשה בכל יום, עובד על הסיומת, מגיע למצבים וזה מתבטא במשחקים".

אחרי ההדחה מאירופה עם הפסדים מול קבוצות יחסית נוחות, כמו צסק"א סופיה או לוגאנו, מכבי ת"א הוכיחה אתמול למעשה שבזירה המקומית היא עדיין אחת הבכירות לזכייה באליפות – וזאת עוד לפני ההצטרפות של שחקני החיזוק, והראשון שבהם, גבי קניקובסקי, שכאמור, סגר אתמול את חזרתו מפרנצווארוש רגע לפני השריקה הראשונה בבלומפילד.

אחרי ההדחה מאירופה עם הפסדים מול קבוצות יחסית נוחות, כמו צסק"א סופיה או לוגאנו, מכבי ת"א הוכיחה אתמול למעשה שבזירה המקומית היא עדיין אחת הבכירות לזכייה באליפות – וזאת עוד לפני ההצטרפות של שחקני החיזוק, והראשון שבהם, גבי קניקובסקי, שכאמור, סגר אתמול את חזרתו מפרנצווארוש רגע לפני השריקה הראשונה בבלומפילד.

אחרי ההדחה מאירופה עם הפסדים מול קבוצות יחסית נוחות, כמו צסק"א סופיה או לוגאנו, מכבי ת"א הוכיחה אתמול למעשה שבזירה המקומית היא עדיין אחת הבכירות לזכייה באליפות – וזאת עוד לפני ההצטרפות של שחקני החיזוק, והראשון שבהם, גבי קניקובסקי, שכאמור, סגר אתמול את חזרתו מפרנצווארוש רגע לפני השריקה הראשונה בבלומפילד.

קניקובסקי עזב את קריית-שלום לפני כשנה ללא תמורה, אחרי התעקשות של מכבי ת"א לא לשדרג את שכרו השנתי ב-100 אלף אירו נוספים. עתה, בשל הלחץ הגדול במועדון, החזרה של הקשר עלתה לצהובים יותר: דמי העברה בגובה מיליון אירו ושכר בגובה חצי מיליון אירו לארבע שנים. שכרו של השחקן בעונה האחרונה עמד על 270 אלף אירו.

קניקובסקי עזב את קריית-שלום לפני כשנה ללא תמורה, אחרי התעקשות של מכבי ת"א לא לשדרג את שכרו השנתי ב-100 אלף אירו נוספים. עתה, בשל הלחץ הגדול במועדון, החזרה של הקשר עלתה לצהובים יותר: דמי העברה בגובה מיליון אירו ושכר בגובה חצי מיליון אירו לארבע שנים. שכרו של השחקן בעונה האחרונה עמד על 270 אלף אירו.

קניקובסקי עזב את קריית-שלום לפני כשנה ללא תמורה, אחרי התעקשות של מכבי ת"א לא לשדרג את שכרו השנתי ב-100 אלף אירו נוספים. עתה, בשל הלחץ הגדול במועדון, החזרה של הקשר עלתה לצהובים יותר: דמי העברה בגובה מיליון אירו ושכר בגובה חצי מיליון אירו לארבע שנים. שכרו של השחקן בעונה האחרונה עמד על 270 אלף אירו.