עד לפני כחודשיים עוד גררו במכבי ת"א רגליים לגבי המשך דרכו של הסמל הגדול שלהם, דור פרץ, שרק בשלהי יוני חתם על חוזה חדש לשלוש שנים נוספות. כשאנחנו שני מחזורים בלבד בתוך ליגת העל, כבר אפשר לומר עד כמה דרמטית הייתה ההחלטה בנושא עבור הצהובים, כשהוא סופר כבר חמישה כיבושים - שניים מתוכם ובישול נוסף עשו את ההבדל אתמול (שני), בניצחון החשוב 1:3 על מכבי חיפה.
"היה קיץ מעניין", אמר דור פרץ בצניעות בסיום המשחק. "אני פה ושמח שאני פה, שמח על ההתחלה הקבוצתית והאישית, מאוד התגעגעתי לגבי קניקובסקי (שאתמול חתם על חוזה במכבי ת"א), הכי שמח בעולם שהוא חוזר אלינו". המאמן קני מילר החמיא לקפטן שלו: "הוא פותח את העונה הזאת בדיוק כפי שסיים את העונה שעברה. הוא מדהים, עובד קשה בכל יום, עובד על הסיומת, מגיע למצבים וזה מתבטא במשחקים".
אחרי ההדחה מאירופה עם הפסדים מול קבוצות יחסית נוחות, כמו צסק"א סופיה או לוגאנו, מכבי ת"א הוכיחה אתמול למעשה שבזירה המקומית היא עדיין אחת הבכירות לזכייה באליפות – וזאת עוד לפני ההצטרפות של שחקני החיזוק, והראשון שבהם, גבי קניקובסקי, שכאמור, סגר אתמול את חזרתו מפרנצווארוש רגע לפני השריקה הראשונה בבלומפילד.
קניקובסקי עזב את קריית-שלום לפני כשנה ללא תמורה, אחרי התעקשות של מכבי ת"א לא לשדרג את שכרו השנתי ב-100 אלף אירו נוספים. עתה, בשל הלחץ הגדול במועדון, החזרה של הקשר עלתה לצהובים יותר: דמי העברה בגובה מיליון אירו ושכר בגובה חצי מיליון אירו לארבע שנים. שכרו של השחקן בעונה האחרונה עמד על 270 אלף אירו.
כשעה קלה לאחר ההודעה על קניקובסקי, התפרסם דיווח על כך שמכבי ת"א סיכמה עם אגדת גלזגו ריינג'רס, ג'יימס טאברנייר. הבריטי בן ה-35, שמשחק כמגן ימני, עשוי לעבור כבר בימים הקרובים בדיקות רפואיות אם יימצא כשיר יחתום כשחקן חופשי. האנגלי הגיע לכחולים מסקוטלנד מוויגאן בקיץ 2015, הפך במהרה לשחקן מפתח וב-2018 קיבל את סרט הקפטן, אותו ענד במשך שמונה שנים. הקיץ הוא סיים את דרכו במועדון עם תום חוזהו, אחרי 11 עונות במדים הכחולים. - טאברנייר שיתף פעולה עם קני מילר. המספרים של טאברניר חריגים במיוחד עבור שחקן הגנה. הוא סיים את הקדנציה עם 565 הופעות ו-144 שערים בכל המסגרות. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סקוטלנד בעונת 2020/21, בגביע הסקוטי ובגביע הליגה, וגם למסע האירופי הגדול שהסתיים בגמר הליגה האירופית ב-2022. באותה עונה אירופית הוא סיים כמלך שערי הליגה האירופית עם שבעה כיבושים - הישג יוצא דופן למגן כאשר ריינג'רס נעצרה רק בגמר מול פרנקפורט.
ההגעה הצפויה של הבריטי תהיה גם כרטיס היציאה של טייריס אסנטה, שמבוקש על ידי מספר קבוצות בליגה האיטלקית.
במכבי ת"א עוד מעוניינים להתחזק בזר נוסף בחלק הקדמי, זאת לקראת המשחק מול הפועל באר-שבע ביום שני הקרוב (טרנר, 20:30), כאשר בשבוע שלאחר מכן מצפה לה דרבי ביתי מול הפועל. חלון ההעברות יינעל בליגה הישראלית ב-16 בספטמבר, מה שעשוי להוביל להקפאה של אחד משני הזרים – יון ניקולאסקו או קרווין אנדרדה.