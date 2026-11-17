אותו גורם, שאינו נמצא עם הנבחרת במשחקיה בקוסובו ובדברצן אך עודכן בפרטי ההתפתחויות האחרונות בהונגריה ובמגעים מול מכבי חיפה, הוסיף: "נשארו דברים אחרונים על מנת שבן שמעון יסגור את החוזה שלו במכבי חיפה. הודענו לנציגיה כי לא נעמוד בדרכו". הערב הנבחרת תשחק במחזור האחרון בליגת האומות נגד אוסטריה. בן שמעון אמר לפני המשחק: "לא אכחיש, אני עובר תקופה מורכבת".