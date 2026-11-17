רן בן שמעון מתקרב למכבי חיפה. יעקב שחר צפוי להיפגש מחר (רביעי) עם מאמן נבחרת ישראל, שעשוי לחתום על חוזה לעונה וחצי במועדון. כפי שנחשף ב-ynet, הירוקים פועלים לצירופו, ובכיר בהתאחדות לכדורגל, המעורה במגעים שהתנהלו ביממה האחרונה, אמר הערב: "בן שמעון צפוי לעזוב את הנבחרת ולאמן את מכבי חיפה, נותרו דברים קטנים לסגור".
אותו גורם, שאינו נמצא עם הנבחרת במשחקיה בקוסובו ובדברצן אך עודכן בפרטי ההתפתחויות האחרונות בהונגריה ובמגעים מול מכבי חיפה, הוסיף: "נשארו דברים אחרונים על מנת שבן שמעון יסגור את החוזה שלו במכבי חיפה. הודענו לנציגיה כי לא נעמוד בדרכו". הערב הנבחרת תשחק במחזור האחרון בליגת האומות נגד אוסטריה. בן שמעון אמר לפני המשחק: "לא אכחיש, אני עובר תקופה מורכבת".
מכבי חיפה פעלה מאחורי הקלעים ביממה האחרונה, לאחר שקיבלה אישור עקרוני מגורמים בהתאחדות ולאחר שהועברו מסרים לנציגיו של בן שמעון. עמדת ההתאחדות, כפי שהובהרה לנציגי המועדון, היא שלא למנוע את עזיבתו של המאמן אם יבחר בכך.
הפגישה הצפויה עם שחר עשויה לקדם את השלמת המעבר, ובשלב זה מסתמן כי אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, בן שמעון יהיה מאמנה הבא של מכבי חיפה.