במכבי חיפה החליטו להקפיא את הליך איתור המאמן הבא בעקבות האפשרות שרן בן שמעון יעזוב את נבחרת ישראל בסיום קמפיין ליגת האומות. כפי שנחשף הבוקר ב-ynet ו-"ידיעות אחרונות", המאמן הלאומי עשוי להודיע על עזיבת התפקיד, זאת למרות הגיבוי הפומבי שהוענק לו אחרי התיקו מול קוסובו בשבת.
כפי שפורסם הבוקר לראשונה ב-ynet, בחיפה התעדכנו על כך שבן שמעון עשוי לעזוב את הנבחרת בקרוב, ולכן כבר עשו בשעות האחרונות מהלך פעיל ראשון ובחנו מול נציגי המאמן את אפשרות הגעתו המיידית. בנוסף, הירוקים פועלים בנושא מול ההתאחדות לכדורגל, שמבחינתה תתעסק בעניין רק אחרי שריקת הסיום של המשחק שיינעל את קמפיין ליגת האומות בין ישראל לאוסטריה הערב (שלישי, 21:45) בדברצן.
מכבי חיפה קיבלה אינדיקציה מצד נציגי המאמן הלאומי וההתאחדות על כיוון חיובי שיגיע, כאשר בהתאחדות הבהירו כי לא יעמדו בדרכו אם יבחר לעבור לחיפה. ההערכה היא שאם לא יודיע על התפטרותו בסיום המשחק, זה יקרה במקרה שיסגור עקרונית בחיפה ולא יוותר על שכרו בנבחרת שעומד על מיליון וחצי שקל. בין ראשי ההתאחדות למכבי חיפה יש מערכת יחסים חמה ולכן הכל ייעשה בשיתוף פעולה וג'נטלמניות. גורם בחיפה אישר את הבדיקה עם בן שמעון וההתאחדות, וכך גם נציגי המאמן.