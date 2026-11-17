, המאמן הלאומי עשוי להודיע על עזיבת התפקיד, זאת למרות הגיבוי הפומבי שהוענק לו אחרי התיקו מול קוסובו בשבת.

, המאמן הלאומי עשוי להודיע על עזיבת התפקיד, זאת למרות הגיבוי הפומבי שהוענק לו אחרי התיקו מול קוסובו בשבת.

, בחיפה התעדכנו על כך שבן שמעון עשוי לעזוב את הנבחרת בקרוב, ולכן כבר עשו בשעות האחרונות מהלך פעיל ראשון ובחנו מול נציגי המאמן את אפשרות הגעתו המיידית. בנוסף, הירוקים פועלים בנושא מול ההתאחדות לכדורגל, שמבחינתה תתעסק בעניין רק אחרי שריקת הסיום של המשחק שיינעל את קמפיין ליגת האומות בין ישראל לאוסטריה הערב (שלישי, 21:45) בדברצן.

, בחיפה התעדכנו על כך שבן שמעון עשוי לעזוב את הנבחרת בקרוב, ולכן כבר עשו בשעות האחרונות מהלך פעיל ראשון ובחנו מול נציגי המאמן את אפשרות הגעתו המיידית. בנוסף, הירוקים פועלים בנושא מול ההתאחדות לכדורגל, שמבחינתה תתעסק בעניין רק אחרי שריקת הסיום של המשחק שיינעל את קמפיין ליגת האומות בין ישראל לאוסטריה הערב (שלישי, 21:45) בדברצן.