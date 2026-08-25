הפועל באר-שבע אמנם חלמה על הופעה היסטורית בליגת האלופות, אבל התבוסה 5:2 לסבאח באזרבייג'אן עצרה את המסע במוקדמות המפעל היוקרתי והורידה את האלופה הישראלית לשלב הליגה של הליגה האירופית. למרות האכזבה המקצועית, באר־שבע יכולה להתנחם בהכנסה כספית משמעותית שכבר מובטחת לה - והיא עוד עשויה לגדול בהתאם לתוצאות שלה במפעל.

עוד לפני המשחק מול סבאח, באר-שבע הבטיחה לעצמה הכנסה של כ-8.6 מיליון אירו בזכות ההעפלה לפלייאוף ליגת האלופות והבטחת המקום בשלב הליגה של הליגה האירופית במקרה של הדחה. הסכום מורכב מכ-4.29 מיליון אירו עבור ההשתתפות בפלייאוף ומכ-4.14 מיליון אירו נוספים עבור הבטחת העונה האירופית, לצד מקדמה של כ-170 אלף אירו שתועבר בהמשך.

גלריה החמצה גדולה. שחקני באר-שבע ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר שבע )

באר-שבע צפויה לקבל גם סכום נוסף בהתאם לניקוד האירופי שלה. לפי ההערכות, בהתחשב בדירוג של האלופה הישראלית, מדובר בכ-240 אלף אירו נוספים. הסכום הסופי עשוי להשתנות בהתאם לתוצאות ולחלוקת ההכנסות של אופ"א, ולכן יתברר במלואו בהמשך.

מכאן, באר-שבע תנסה להגדיל את ההכנסות שלה על כר הדשא. בשלב הליגה של הליגה האירופית היא צפויה לשחק שמונה משחקים, מול שתי יריבות מכל אחד מארבעת הדרגים. כל ניצחון יכניס למועדון 450 אלף אירו, בעוד שכל תיקו יהיה שווה 150 אלף אירו.

גם ההישגים בשלבי הנוקאאוט עשויים להכניס כסף נוסף. אם באר-שבע תסיים את שלב הליגה במקומות 1-8 ותעלה ישירות לשמינית הגמר, היא תקבל מענק של 1.75 מיליון אירו. אם תסיים במקומות 9-24 ותעלה לשלב הפלייאוף, המענק יעמוד על 300 אלף אירו.

כמה חבל. ברקת ( צילום: עוז מועלם )

וזה הכסף שבאר-שבע החמיצה

לצד הסכום המשמעותי שאותו תקבל באר־שבע מהליגה האירופית, אי אפשר להתעלם מההכנסה הגדולה בהרבה שהייתה מחכה לה אילו הייתה מצליחה לעבור את סבאח.

העפלה לשלב הליגה של ליגת האלופות הייתה מעניקה לאלופה הישראלית מענק בסיס של כ-18.62 מיליון אירו - סכום שמתקרב ל-64 מיליון שקל - וזאת עוד לפני מענקים נוספים.

בנוסף למענק הבסיס, באר־שבע הייתה צפויה לקבל כ-275 אלף אירו נוספים בהתאם לדירוג ולניקוד האירופי שלה. כלומר, ההכנסה הראשונית מליגת האלופות הייתה עשויה להגיע לכ-18.89 מיליון אירו, עוד לפני ההכנסות מהמשחקים עצמם.