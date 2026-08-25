רגע האמת של הפועל באר-שבע הגיע. הקבוצה של רן קוז'וך תתארח הערב (19:45) אצל סבאח בבאקו, כאשר גם תיקו יספיק לה כדי לעלות בפעם הראשונה בתולדותיה לליגת האלופות ולהפוך לנציגה הישראלית הראשונה אי פעם שעולה למפעל הבכיר ביבשת מאז שינוי הפורמט מבתים לליגה.

האלופה הישראלית ניצחה 1:2 את האזרים במשחק הראשון . למרות שספגה שש דקות בלבד מהפתיחה, באר-שבע לא ויתרה, והצליחה להשיג את המהפך הודות לשערים של ג'בון איסט ואיגור זלאטנוביץ'. כעת, הקבוצה מבירת הנגב צריכה רק להימנע מהפסד - והיא תעשה היסטוריה.

באר-שבע חולמת על היסטוריה. מיגל ויטור ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

באר-שבע תקווה להמשיך לקבל יכולת טובה משני החלוצים שלה, שכאמור, כבשו במשחק הקודם והבקיעו גם את שני השערים במשחק החוץ בבלגרד בשלב הקודם. קוז'וך ירצה לראות גם את מצטיין המשחק הראשון, אליאל פרץ, באותה יכולת נהדרת.

המשחק לא נערך באצטדיונה הביתי של סבאח, שנמצא בעיירה מסאזיר שנמצאת במרחק 15 קילומטרים ממרכז באקו ואינו עומד בתנאים של אופ"א לליגת האלופות, אלא באצטדיון ע"ש טופיק ברחמוב בבאקו. זה אולי יפתיע, אבל האצטדיון נקרא על שמו של שופט הכדורגל הגדול בתולדות אזרבייג'אן, שזכור בעיקר בשל היותו הקוון שאישר את אחד השערים השנויים ביותר במחלוקת בכדורגל העולמי, "שער וומבלי", שכבש ג'ף הרסט לרשת מערב גרמניה בגמר המונדיאל של 1966.

צעדת אוהדי הפועל באר-שבע לפני המשחק

כ-30 אלף אוהדים תומכים בקבוצה הביתית, שזכתה בעונה שעברה בפעם הראשונה בתולדותיה באליפות אזרבייג'אן, וגם היא חולמת על הופעה ראשונה בליגת האלופות. לסבאח יש זיכרון טוב מהמפגש היחיד שלה עד כה עם קבוצה ישראלית. לפני שנתיים היא הדיחה את מכבי חיפה במוקדמות הקונפרנס-ליג בתום דרמת פנדלים, אחרי ניצחון 3:6 מטורף לירוקים בגומלין שלא הספיק למחוק 0:3 אזרי במשחק הראשון.

בשורות סבאח משחק כיום אקס ירוק, קסנדר סברינה, שאף הבקיע בשלב הקודם ב-0:4 המוחץ של קבוצתו על ארהוס הדנית בגומלין, שקבע 1:6 בסיכום שני המשחקים. שני הכוכבים של הקבוצה הם ג'וי-לאנס מיקלס, מלך שערי הליגה בעונת האליפות ועם שלושה שערים בשישה משחקים במוקדמות הצ’מפיונס העונה, ו-וליקו סימיץ', שכבש שישה שערים בשבעה משחקים במוקדמות - כולל במשחק הקודם נגד באר-שבע.

מהלך המשחק





הרכבים

סבאח: סטס פוקטילוב; אקים זדאדקה, סטיב סולבה, רחמן דאשדאמירוב, טימוטאוש פוכאץ'; אומראלי רחמונאלייב, איבן לפיניצה, ולקו סימיץ׳; כריסטיאן נוואצ'וקו, קאהים פאריס, סלייד מיקלס.