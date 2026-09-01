מכבי חיפה בדרך לזעזוע: בעקבות פתיחת העונה החלשה וההפסד אמש (שני) למכבי ת"א, מאמן הקבוצה ברק בכר עשוי לסיים את תפקידו במועדון, אחרי שני מחזורי ליגה בלבד. את מקומו צפויים לתפוס מאמן זר ועוזר ישראלי.
למרות הניצחון במחזור הפתיחה על הפועל ר"ג, ידעו במכבי חיפה שהמשחק אתמול בבלומפילד קריטי לשקט של המועדון. ואכן, ההפסד יצר את האפקט המצופה כאשר בכר ספג את מרבית הביקורת - והאוהדים שוב איבדו את הסבלנות. אבל לא רק.
כזכור, בכר חזר למועדון בחודש אוקטובר 2025, לאחר שפוטר עונה קודם בעקבות תבוסה בדרבי. המאמן, שהחליף את דייגו פלורס שפוטר לאחר שבעה מחזורים בלבד, לא הצליח לייצר שינוי והקבוצה סיימה במקום החמישי - הרחק ממאבק האליפות.
עכשיו, הוא עשוי שוב להיות מפוטר בעקבות פתיחה העונה המגומגמת שכללה גם שלושה הפסדים בחמשת מחזורי גביע הטוטו - להפועל חיפה, עירוני קריית שמונה והפועל ירושלים. בכל שבעת המשחקים הרשמיים של הירוקים, ספגה הקבוצה 13 שערים - וגם משחק ההתקפה רחוק מלהרשים. בעקבות ההפסד אתמול גורם במועדון מתח ביקורת על המאמן: "יש לברק החלטות לא ברורות שעולות לנו ביוקר. הוא לפעמים מנסה להתחכם וזה לא מצליח".