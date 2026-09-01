למרות הניצחון במחזור הפתיחה על הפועל ר"ג, ידעו במכבי חיפה שהמשחק אתמול בבלומפילד קריטי לשקט של המועדון. ואכן, ההפסד יצר את האפקט המצופה כאשר בכר ספג את מרבית הביקורת - והאוהדים שוב איבדו את הסבלנות. אבל לא רק.