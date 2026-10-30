דווקא במאבק ישיר על תואר מול היריבה העירונית, מכבי ת"א התרסקה לחלוטין. הצהובים רשמו אתמול (חמישי) את הפסדם הראשון העונה - 3:2 בגמר גביע הטוטו , ועוד בבלומפילד להפועל ת"א.

אחת הסוגיות שמעסיקות את אנשי המועדון בקריית שלום היא היכולת החלשה של ג'יימס טברניר. המגן הימני, שהגיע עם רזומה חריג ביחס לליגה הישראלית, שוב הציג יכולת ירודה בדרבי, בהמשך ישיר לרושם שהותיר מאז הצטרפותו לקבוצה. "עם משחק הגנה כזה אי אפשר לנצח", אמר מילר בסיום, כשהביקורת כוונה בעיקר לטברניר, ששיחק לצדו בסקוטלנד. גם מוחמד עלי קמארה הציג משחק חלש במיוחד, וכך גם השוער אופק מליקה, שנראה כמי שעשוי לאבד את מקומו בהרכב לרועי משפתי.

גלריה שחקני מכבי ת"א מאוכזבים ( צילום: עוז מועלם )

באופן מפתיע, השחקן הטוב ביותר של מכבי במשחק היה שגיב יחזקאל, ששיחק דווקא בעמדת המגן השמאלי. אלא שהבעיה לא הסתכמה בהגנה. גם החלק הקדמי התקשה לתפקד, כשאושר דוידה היה מהחלשים על כר הדשא, לצד הליו וארלה ואלעד מדמון, שלא הצליחו להתמודד עם ההגנה האדומה. באיגוד השופטים דחו לחלוטין את הטענות לפנדל שלא נשרק לזכות דור פרץ. לאחר מספר בדיקות, הבהירו באיגוד כי השופט שניר לוי קיבל את ההחלטה הנכונה. "לא יכול להיות שלא נאיים על הפועל. הם הגיעו מוכנים ומנעו מאיתנו הכול. זה היה הדרבי הכי חלש שלנו מזה עשור וחצי", אמרו במכבי.

מילר לא הסתיר את אכזבתו בסיום, ואף רמז כי ייתכן שיהיה צורך לבצע שינויים: "זו מכה לאוהדים ולמועדון, אנחנו מאוד מאוכזבים. לא עשינו מספיק בשליש האחרון, למעט הדקות האחרונות. אי אפשר לשחק ככה. בכדורגל הרבה דברים יכולים להשתנות תוך פעימת לב אחת. היו טעויות אישיות של שחקנים ששיחקו ברמה גבוהה מאוד לאורך העונה, וזה רק מגדיל את האכזבה. הרמה ירדה בגמר הגביע מול יריבה גדולה. נסתכל על זה כשנתקדם קדימה. אולי צריך לרענן דברים. ננסה לרענן את מה שאפשר בהתחשב באופציות בסגל".

"עם משחק הגנה כזה אי אפשר לנצח". מילר ( צילום: עוז מועלם )

המאמן הוסיף: "אנחנו צריכים להיות מוכנים לשחק מול הקבוצות הטובות ביותר. הרגשנו נוח מדי בחלקים גדולים מהמשחק".