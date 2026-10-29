14 קבוצות ליגת העל מצטרפות הבוקר (חמישי) אל המסע לעבר גביע המדינה 2026/27, כאשר בשעה זו נערכת במשרדי ההתאחדות לכדורגל הגרלת סיבוב ח' בין 32 קבוצות משלוש הליגות הבכירות.

14 קבוצות ליגת העל מצטרפות הבוקר (חמישי) אל המסע לעבר גביע המדינה 2026/27, כאשר בשעה זו נערכת במשרדי ההתאחדות לכדורגל הגרלת סיבוב ח' בין 32 קבוצות משלוש הליגות הבכירות.

14 קבוצות ליגת העל מצטרפות הבוקר (חמישי) אל המסע לעבר גביע המדינה 2026/27, כאשר בשעה זו נערכת במשרדי ההתאחדות לכדורגל הגרלת סיבוב ח' בין 32 קבוצות משלוש הליגות הבכירות.

אל קבוצות ליגת העל מצטרפות 18 קבוצות נוספות, מתוכם ארבע קבוצות מהלאומית שזכו בכרטיס חופשי לסיבוב הבא מבלי לשחק בסיבוב ז' - הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה, בני ריינה ומכבי קריית גת.

אל קבוצות ליגת העל מצטרפות 18 קבוצות נוספות, מתוכם ארבע קבוצות מהלאומית שזכו בכרטיס חופשי לסיבוב הבא מבלי לשחק בסיבוב ז' - הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה, בני ריינה ומכבי קריית גת.

אל קבוצות ליגת העל מצטרפות 18 קבוצות נוספות, מתוכם ארבע קבוצות מהלאומית שזכו בכרטיס חופשי לסיבוב הבא מבלי לשחק בסיבוב ז' - הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה, בני ריינה ומכבי קריית גת.