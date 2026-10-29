14 קבוצות ליגת העל מצטרפות הבוקר (חמישי) אל המסע לעבר גביע המדינה 2026/27, כאשר בשעה זו נערכת במשרדי ההתאחדות לכדורגל הגרלת סיבוב ח' בין 32 קבוצות משלוש הליגות הבכירות.
אל קבוצות ליגת העל מצטרפות 18 קבוצות נוספות, מתוכם ארבע קבוצות מהלאומית שזכו בכרטיס חופשי לסיבוב הבא מבלי לשחק בסיבוב ז' - הפועל כפר סבא, מכבי הרצליה, בני ריינה ומכבי קריית גת.
סיבוב ז' אתמול לא סיפק הפתעות גדולות, כאשר במוקד מ.ס. אשדוד סיפקה ניצחון 3:4 דרמטי על בני יהודה עם פנדל בתוספת הזמן של ההארכה. בסוף הערב הצטרפו עשר קבוצות מליגת המשנה - מ.ס כפר קאסם, הפועל עכו, הפועל עפולה, הפועל ראשל"צ, אחי נצרת, מ.ס אשדוד, הפועל כפר שלם, הפועל רעננה, עירוני מודיעין ומ.ס קריית ים; וארבע קבוצות מליגה א': עירוני נשר, הפועל אזור, מכבי קריית מלאכי ומכבי יבנה.