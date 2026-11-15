החלטת ההתאחדות לכדורגל, כפי שנחשפה אתמול (שבת) ב-ynet, לפיה חרף הכישלון בקמפיין ליגת האומות ימשיך רן בן שמעון לאמן את נבחרת ישראל גם בקמפיין מוקדמות היורו, הובילה לסערה בקרב גורמים בוועדה המרכזית ובהנהלת ההתאחדות לכדורגל.
נבחרת ישראל מדורגת במקום האחרון בליגת האומות (דרג 2) ותוגרל במוקדמות היורו בחודש מרץ כקבוצת דרג שלישי. הכחולים-לבנים צברו לאחר חמישה משחקים שלוש נקודות בלבד מתוך 15 אפשריות, לא השיגו אף ניצחון ונכון לעכשיו כבשו שני שערים בלבד.
למרות זאת, ראשי ההתאחדות כבר הודיעו לבן שמעון כי הוא יעמוד על הקווים גם בקמפיין הבא. "זה משהו שאמור היה לעבור דרך ועדה מרכזית, ישיבה שבה בן שמעון היה אמור להביא את כל ההסברים שלו על היכולת בקמפיין הזה, אפילו למראית עין, אבל כבר מעדכנים את המאמן ומצהירים שהוא ממשיך בלי שום ניתוח, בלי שום בדיקת מועמדים אחרים? זה ללכת עם הראש בקיר", אמרו גורמים בוועדה המקצועית. "כשאין הסקת מסקנות - מה הסיכוי של הנבחרת להצליח?".
בהתאחדות לכדורגל אישרו את ההחלטה כי בן-שמעון ימשיך ללא קשר לתוצאת המשחק מול אוסטריה, במשחק שינעל את הקמפיין מחר (21:45) בדברצן. "הלכנו לדרך ברורה מראש, מאמינים שרן בן שמעון ייקח אותנו ליורו בעוד שנתיים. לבוא עכשיו ולזנוח את הדרך, גם אם היא לא צלחה עד עכשיו בכל הנוגע להישגיות, זו לא הגישה שלנו. הוא יביא אותנו לטורניר הגדול הראשון", הסבירו שם.
גם קמפיין ליגת האומות הראשון של בן שמעון לא היה מוצלח בלשון המעטה וכלל ארבעה הפסדים בשישה משחקים (22 אחוזי הצלחה), אולם איכות היריבות (צרפת, איטליה, בלגיה) היוותה תירוץ סביר. אולם הקמפיין הנוכחי, אחרי מוקדמות המונדיאל שבו הפכה הנבחרת לאחת מחמש ההגנות החלשות ביותר באירופה, כבר קשה יותר להבנה.
אבל לא רק בן שמעון אשם בשורה התחתונה. מספר שחקנים בכירים לא הגיעו לקמפיין, ממנור סולומון שלא היה אמש בסגל ובכל מקרה לא תוכנן לעלות בהרכב טרם כבש שער בחמשת המשחקים האחרונים, ענאן חלאילי שנשאר בחלון הנוכחי בלונדון וגם גלוך שרחוק מאוד מהיכולות שלו באיאקס כאשר גם אמש הציג משחק חלש. "להבקיע שני שערים בחמישה משחקים זה נתון רע מאוד, צריך לנצח באוסטריה כדי לטשטש במשהו את הכתם הזה - קמפיין ראשון אחרי 60 שנה בלי ניצחון", אמר אחד השחקנים. "יש גם יותר מידי שחקנים שהם באנקר למרות שלא הגיעו לקמפיין הזה".