למרות זאת, ראשי ההתאחדות כבר הודיעו לבן שמעון כי הוא יעמוד על הקווים גם בקמפיין הבא. "זה משהו שאמור היה לעבור דרך ועדה מרכזית, ישיבה שבה בן שמעון היה אמור להביא את כל ההסברים שלו על היכולת בקמפיין הזה, אפילו למראית עין, אבל כבר מעדכנים את המאמן ומצהירים שהוא ממשיך בלי שום ניתוח, בלי שום בדיקת מועמדים אחרים? זה ללכת עם הראש בקיר", אמרו גורמים בוועדה המקצועית. "כשאין הסקת מסקנות - מה הסיכוי של הנבחרת להצליח?".