גם הפעם האלופה הישראלית לא נפלה ביכולתה מיריבתה האירופית ברוב שלבי המשחק, אך ספגה שני שערים ממצבים נייחים, כשמנגד שחקניה לא הצליחו לתרגם את ההזדמנויות המעטות שאליהן הגיעו לכיבוש שערים. העובדה שבאר-שבע החזיקה בכדור ב-60 אחוז מהזמן לא מעודדת את אנשי המועדון. 700 מאוהדי הקבוצה ליוו אותה אתמול במשחק הבית שנערך בבוקרשט שברומניה. לשני משחקי הבית הבאים נגד סלטה ויגו ויובנטוס, יגיעו הרבה יותר.