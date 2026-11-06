הפועל באר-שבע קיוותה להשיג אתמול (חמישי) ניצחון ראשון בליגה האירופית, אך הפסידה 2:0 לאופי כרתים היוונית והיא סופרת כבר הפסד שלישי ברציפות במפעל כשבמאזנה נקודה אחת בלבד. בהתחשב בעובדה שבארבעת המשחקים שנותרו לה תפגוש באר-שבע יריבות חזקות מאוד: בשיקטאש הטורקית, יובנטוס האיטלקית, סלטה ויגו הספרדית ובורנמות' האנגלית, בבירת הנגב מבינים שהסיכויים לעלות לשלב הבא קלושים.
גם הפעם האלופה הישראלית לא נפלה ביכולתה מיריבתה האירופית ברוב שלבי המשחק, אך ספגה שני שערים ממצבים נייחים, כשמנגד שחקניה לא הצליחו לתרגם את ההזדמנויות המעטות שאליהן הגיעו לכיבוש שערים. העובדה שבאר-שבע החזיקה בכדור ב-60 אחוז מהזמן לא מעודדת את אנשי המועדון. 700 מאוהדי הקבוצה ליוו אותה אתמול במשחק הבית שנערך בבוקרשט שברומניה. לשני משחקי הבית הבאים נגד סלטה ויגו ויובנטוס, יגיעו הרבה יותר.
המאמן, רן קוז'וך, סיכם באכזבה: "אנחנו לא אמורים לספוג את שני השערים שספגנו. תשומת הלב ברמה הזאת צריכה להיות אחרת. הגענו 30 פעמים לרחבה שלהם ובעטנו 16 פעמים לשער. היינו צריכים להביא עוד עוצמות שלא הבאנו. זה מטריד אותי מאוד. היריבות הבאות? זה המפעל. נצטרך להופיע למשחקים הבאים. היום לא הופענו מספיק".
בשל העובדה שכבר ביום ראשון הקרוב מחכה לבאר-שבע משחק ליגה חשוב מאוד נגד הפועל ת"א, העניק קוז'וך מנוחה אתמול למספר שחקנים בכירים שלא פתחו בהרכב כגון הקפטן מיגל ויטור, פדרו אמאדור ושחקני ההתקפה ג'אבון איסט ואיגור זלאטנוביץ'. השניים האחרונים שולבו כמחליפים במהלך המחצית השנייה. ארבעתם אמורים לפתוח נגד הפועל ת"א.
הקשרים הפצועים, לוקאס ונטורה ואליאל פרץ, צפויים להיעדר גם נגד הפועל ת"א, ונראה שרק לאחר פגרת הנבחרות הם יחזרו לפעילות. במועדון בירכו אתמול את ניב יהושע על זימון הבכורה לנבחרת ישראל. יהושע הוא אחד השחקנים שמקבלים בתקופה האחרונה הכי הרבה דקות משחק ובמועדון מקווים שהעומס שצפוי להתגבר אם גם יטול חלק במשחקי הנבחרת נגד קוסובו ואוסטריה לא יפגע בו.