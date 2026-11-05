אוריין גורן יהיה חלק מסגל נבחרת ישראל שיפורסם הבוקר לקראת המשחקים מול קוסובו ואוסטריה בחלון ליגת האומות. קשר ברצלונה בן ה-17 בחר לייצג את ישראל על פני צ'כיה,

אוריין גורן יהיה חלק מסגל נבחרת ישראל שיפורסם הבוקר לקראת המשחקים מול קוסובו ואוסטריה בחלון ליגת האומות. קשר ברצלונה בן ה-17 בחר לייצג את ישראל על פני צ'כיה,

רן בן שמעון רצה לזמן את גורן כבר לחלון הראשון של ליגת האומות, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, אך לבסוף ויתר לטובת משימת הנבחרת הצעירה, שלא צלחה. המאמן שוחח עם הקשר הצעיר לצורך תיאום ציפיות לקראת הזימון, כשהוא צפוי לקבל לכל היותר דקות בודדות באחד משני המשחקים הקרובים.

רן בן שמעון רצה לזמן את גורן כבר לחלון הראשון של ליגת האומות, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, אך לבסוף ויתר לטובת משימת הנבחרת הצעירה, שלא צלחה. המאמן שוחח עם הקשר הצעיר לצורך תיאום ציפיות לקראת הזימון, כשהוא צפוי לקבל לכל היותר דקות בודדות באחד משני המשחקים הקרובים.

רן בן שמעון רצה לזמן את גורן כבר לחלון הראשון של ליגת האומות, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, אך לבסוף ויתר לטובת משימת הנבחרת הצעירה, שלא צלחה. המאמן שוחח עם הקשר הצעיר לצורך תיאום ציפיות לקראת הזימון, כשהוא צפוי לקבל לכל היותר דקות בודדות באחד משני המשחקים הקרובים.