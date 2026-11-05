אוריין גורן יהיה חלק מסגל נבחרת ישראל שיפורסם הבוקר לקראת המשחקים מול קוסובו ואוסטריה בחלון ליגת האומות. קשר ברצלונה בן ה-17 בחר לייצג את ישראל על פני צ'כיה, לאחר שיחת החירום שקיים יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ עם הוריו, כפי שנחשף ב-ynet.
רן בן שמעון רצה לזמן את גורן כבר לחלון הראשון של ליגת האומות, כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, אך לבסוף ויתר לטובת משימת הנבחרת הצעירה, שלא צלחה. המאמן שוחח עם הקשר הצעיר לצורך תיאום ציפיות לקראת הזימון, כשהוא צפוי לקבל לכל היותר דקות בודדות באחד משני המשחקים הקרובים.
מי שלא יזומנו הם מוחמד אבו-פאני, שממעט לשחק בכוכב האדום בלגרד, ושני הפצועים: בלם טוונטה סתיו למקין וחלוץ די.סי יונייטד תאי בריבו. גם אליאל פרץ לא צפוי להיכלל בסגל בשלב זה, אך אם יהיה כשיר וייכלל בסגל הפועל באר-שבע למשחק ביום ראשון בטרנר מול הפועל ת"א, הוא יקבל זימון.
לעומתם, קשר הנבחרת הצעירה ניב יהושוע, שנמצא בכושר מצוין בבאר-שבע, יקבל זימון, וכך גם הקפטן אלי דסה. גם שגיב יחזקאל, שחזר לכושר מצוין במכבי ת"א, עשוי להיכלל בסגל.
ההתלבטות הגדולה של בן שמעון נוגעת לעמדת השוער: אסף צור, שפתח בשני משחקי הנבחרת האחרונים מול קוסובו ואירלנד והציג יכולת גבוהה, או דניאל פרץ, ששב ליכולת טובה בסאות'המפטון. נכון לעכשיו מסתמן יתרון קל לצור, בזכות הופעותיו בנבחרת בחודש שעבר.
דור תורג'מן צפוי לקבל את הקרדיט כחלוץ הבכיר לקראת המשחק מול קוסובו, שייערך בשבת ב-15:00 בפרישטינה. הנבחרת תגיע אליו אחרי שצברה שתי נקודות בלבד מ-12 אפשריות.