בתום שיחה שנערכה במהלך סוף השבוע בין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לבין אוריין גורן והוריו, נודע ל-ynet כי סוכם כי קשר ברצלונה בחר לייצג את נבחרת ישראל על פני נבחרת צ'כיה, שכבר זימנה אותו לשורותיה. לפיכך, גורן צפוי להיכלל בסגל הנבחרת למשחקים בליגת האומות בעוד כשבועיים מול קוסובו ואוסטריה. הודעה רשמית בנושא צפויה להתפרסם בימים הקרובים.
כפי שפורסם ב-ynet, המנהל המקצועי של נבחרת צ'כיה, פאבל נדבד, החליט לזמן את גורן, המחזיק גם בדרכון צ'כי, לקראת צמד המשחקים מול ספרד וקרואטיה בליגת האומות. בעקבות זאת, דרשו ראשי ההתאחדות ממאמן הנבחרת, רן בן שמעון, שהתלבט עד אז אם לזמן את הקשר הצעיר, ליצור עמו קשר ולהודיע לו לראשונה כי הוא נכלל בתוכניות הנבחרת הבוגרת. זאת, בין היתר, על רקע הפציעות הרבות בסגל, בהן של אליאל פרץ ותאי בריבו.
את השיחה המשמעותית ביותר קיים זוארץ עם הוריו של גורן, שאותם הוא מכיר עוד מימיו של הקשר במכבי פ"ת, לפני שעבר לברצלונה. הוריו אישרו כי קיבלו את האפשרות שבנם ישחק בנבחרת צ'כיה, שעוקבת אחריו בתקופה האחרונה, וכי נדבד אף פנה אליהם בנושא. עם זאת, בתום השיחה הוחלט כי גורן ייצג את נבחרת ישראל.
בהתאחדות הבינו כי מדובר במהלך חירום שנועד למנוע את אובדנו של אחד הכישרונות הגדולים בכדורגל הישראלי, ששב לשחק אמש במדי ברצלונה אתלטיק בליגה הרביעית בספרד. בן שמעון התלבט תחילה אם לזמנו לנבחרת הבוגרת, מתוך הערכה כי הקשר עדיין אינו בשל לרמה הזו, בין היתר בשל העובדה שהוא משחק בליגה הרביעית. הזימון לסגל ברצלונה לקלאסיקו בעקבות פציעתו של דני אולמו אמנם הגביר את הלחץ הציבורי, אך מה שהכריע את הכף היה דווקא הזימון מצ'כיה, שהוביל לשיחת החירום עם השחקן והוריו. בסיומה הובהר: "גורן בחר בישראל, הוא ישראלי פטריוט וישחק רק בה".