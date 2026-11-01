בתום שיחה שנערכה במהלך סוף השבוע בין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לבין אוריין גורן והוריו, נודע ל-ynet כי סוכם כי קשר ברצלונה בחר לייצג את נבחרת ישראל על פני נבחרת צ'כיה, שכבר זימנה אותו לשורותיה. לפיכך, גורן צפוי להיכלל בסגל הנבחרת למשחקים בליגת האומות בעוד כשבועיים מול קוסובו ואוסטריה. הודעה רשמית בנושא צפויה להתפרסם בימים הקרובים.

בתום שיחה שנערכה במהלך סוף השבוע בין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לבין אוריין גורן והוריו, נודע ל-ynet כי סוכם כי קשר ברצלונה בחר לייצג את נבחרת ישראל על פני נבחרת צ'כיה, שכבר זימנה אותו לשורותיה. לפיכך, גורן צפוי להיכלל בסגל הנבחרת למשחקים בליגת האומות בעוד כשבועיים מול קוסובו ואוסטריה. הודעה רשמית בנושא צפויה להתפרסם בימים הקרובים.

בתום שיחה שנערכה במהלך סוף השבוע בין יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, לבין אוריין גורן והוריו, נודע ל-ynet כי סוכם כי קשר ברצלונה בחר לייצג את נבחרת ישראל על פני נבחרת צ'כיה, שכבר זימנה אותו לשורותיה. לפיכך, גורן צפוי להיכלל בסגל הנבחרת למשחקים בליגת האומות בעוד כשבועיים מול קוסובו ואוסטריה. הודעה רשמית בנושא צפויה להתפרסם בימים הקרובים.

המחזיק גם בדרכון צ'כי, לקראת צמד המשחקים מול ספרד וקרואטיה בליגת האומות. בעקבות זאת, דרשו ראשי ההתאחדות ממאמן הנבחרת, רן בן שמעון, שהתלבט עד אז אם לזמן את הקשר הצעיר, ליצור עמו קשר ולהודיע לו לראשונה כי הוא נכלל בתוכניות הנבחרת הבוגרת. זאת, בין היתר, על רקע הפציעות הרבות בסגל, בהן של אליאל פרץ ותאי בריבו.

המחזיק גם בדרכון צ'כי, לקראת צמד המשחקים מול ספרד וקרואטיה בליגת האומות. בעקבות זאת, דרשו ראשי ההתאחדות ממאמן הנבחרת, רן בן שמעון, שהתלבט עד אז אם לזמן את הקשר הצעיר, ליצור עמו קשר ולהודיע לו לראשונה כי הוא נכלל בתוכניות הנבחרת הבוגרת. זאת, בין היתר, על רקע הפציעות הרבות בסגל, בהן של אליאל פרץ ותאי בריבו.

את השיחה המשמעותית ביותר קיים זוארץ עם הוריו של גורן, שאותם הוא מכיר עוד מימיו של הקשר במכבי פ"ת, לפני שעבר לברצלונה. הוריו אישרו כי קיבלו את האפשרות שבנם ישחק בנבחרת צ'כיה, שעוקבת אחריו בתקופה האחרונה, וכי נדבד אף פנה אליהם בנושא. עם זאת, בתום השיחה הוחלט כי גורן ייצג את נבחרת ישראל.

את השיחה המשמעותית ביותר קיים זוארץ עם הוריו של גורן, שאותם הוא מכיר עוד מימיו של הקשר במכבי פ"ת, לפני שעבר לברצלונה. הוריו אישרו כי קיבלו את האפשרות שבנם ישחק בנבחרת צ'כיה, שעוקבת אחריו בתקופה האחרונה, וכי נדבד אף פנה אליהם בנושא. עם זאת, בתום השיחה הוחלט כי גורן ייצג את נבחרת ישראל.

את השיחה המשמעותית ביותר קיים זוארץ עם הוריו של גורן, שאותם הוא מכיר עוד מימיו של הקשר במכבי פ"ת, לפני שעבר לברצלונה. הוריו אישרו כי קיבלו את האפשרות שבנם ישחק בנבחרת צ'כיה, שעוקבת אחריו בתקופה האחרונה, וכי נדבד אף פנה אליהם בנושא. עם זאת, בתום השיחה הוחלט כי גורן ייצג את נבחרת ישראל.