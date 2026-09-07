הפועל באר-שבע ממשיכה לחוות עונה לא פשוטה במפגשים מול היריבה המרה מכבי ת"א. אחרי שהפסידה לה בגמר גביע המדינה ובאלוף האלופים, האלופה נכנעה לה הערב (שני) פעם נוספת - הפעם במסגרת הליגה, ובצורה כואבת במיוחד עם 4:1 בטרנר.
"זה היה משחק חלש מאוד שלנו. מאוד", הודה בסיום מאמן באר-שבע רן קוז'וך. "צריך להתנצל בפני מי שבא לצפות בנו היום, נפצה אותם בהמשך. לא הופענו. גול ראשון - כדור סתמי, אחר כך המשחק התחיל להתבלגן לנו. זו לא סיבה להתפרק. והפנדל, אני לא יודע מה היה שם. היינו מול קבוצה שאנחנו יודעים שאפשר לחזור מולה, אבל זה לא קרה, לא יודע מה היה עם השופט אבל מצאנו את עצמנו בעשרה שחקנים".
המאמן המפסיד הוסיף וסיכם: "היינו מאוד נרפים. התחלנו את המשחק לא טוב ולא הגבנו בכלל לעובדה שלוקאס נפצע, אנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורנו. זה המצב ומפה אנחנו צריכים להרים את עצמנו ואת השחקנים ולחזור להביא נקודות. אני לא חושב שיש קשר להדחה מליגת האלופות, ואם יש - לא צריך להיות. אם אנחנו רוצים לחזור לשם אז צריך לזכות שוב באליפות. אנחנו צריכים להשתפר, ומהר. כל אחד מאיתנו היה חותם על הליגה האירופית כשהתחיל הקמפיין, צריך להיות גם מציאותיים. צריכים לשפר המון דברים שהיו היום מקולקלים ולהביא נקודות".
מנגד, במכבי ת"א חגגו ערב גדול בטרנר. המאמן קני מילר סיכם: "התחלנו טוב מאוד. הבקענו מוקדם במשחק ויכולנו להבקיע יותר. השגנו את השליטה אחרי הספיגה ויכולנו להבקיע גם חמישה או שישה שערים. זו תצוגה נהדרת מול קבוצה מעולה. השחקנים נתנו הכל".
מילר התייחס גם לשער שספגה קבוצתו: "הובלנו 0:2 והיינו ביתרון מספרי. כשהם היו ב-10 שחקנים חשבנו שהמשחק נגמר. הם קבוצה טובה וטעינו, אבל תיקנו במחצית השנייה".
על התחושה שמכבי ת"א אינה זוכה למספיק הערכה, אמר המאמן: "אנחנו לא שמים לב למה שאנשים אומרים. התחלנו מאוד חזק גם כשלא היו לנו השחקנים שעבדו על הבאתם. שיחקנו, כבשנו, אני סומך על השחקנים. שומרים על איכות המשחק שלנו ונתמקד בעונה שלנו בישראל".