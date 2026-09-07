"זה היה משחק חלש מאוד שלנו. מאוד", הודה בסיום מאמן באר-שבע רן קוז'וך. "צריך להתנצל בפני מי שבא לצפות בנו היום, נפצה אותם בהמשך. לא הופענו. גול ראשון - כדור סתמי, אחר כך המשחק התחיל להתבלגן לנו. זו לא סיבה להתפרק. והפנדל, אני לא יודע מה היה שם. היינו מול קבוצה שאנחנו יודעים שאפשר לחזור מולה, אבל זה לא קרה, לא יודע מה היה עם השופט אבל מצאנו את עצמנו בעשרה שחקנים".