קשר ברצלונה שזומן לראשונה לנבחרת ישראל, שוחרר הבוקר מהסגל בעקבות פציעה. בהודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל נמסר כי "ההחלטה התקבלה בתיאום עם רופא הנבחרת, ד"ר אודי קאופמן, ומאמן הנבחרת, רן בן שמעון".

קשר ברצלונה שזומן לראשונה לנבחרת ישראל, שוחרר הבוקר מהסגל בעקבות פציעה. בהודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל נמסר כי "ההחלטה התקבלה בתיאום עם רופא הנבחרת, ד"ר אודי קאופמן, ומאמן הנבחרת, רן בן שמעון".

קשר ברצלונה שזומן לראשונה לנבחרת ישראל, שוחרר הבוקר מהסגל בעקבות פציעה. בהודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל נמסר כי "ההחלטה התקבלה בתיאום עם רופא הנבחרת, ד"ר אודי קאופמן, ומאמן הנבחרת, רן בן שמעון".

חלאילי, שאף הוא שוחרר מסגל הנבחרת "בעקבות פציעה", עלה אמש מהספסל של קריסטל פאלאס (בדקה ה-88), בהפסד 1:3 לליברפול בסלהרסט פארק.

חלאילי, שאף הוא שוחרר מסגל הנבחרת "בעקבות פציעה", עלה אמש מהספסל של קריסטל פאלאס (בדקה ה-88), בהפסד 1:3 לליברפול בסלהרסט פארק.

חלאילי, שאף הוא שוחרר מסגל הנבחרת "בעקבות פציעה", עלה אמש מהספסל של קריסטל פאלאס (בדקה ה-88), בהפסד 1:3 לליברפול בסלהרסט פארק.