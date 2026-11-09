קשר ברצלונה שזומן לראשונה לנבחרת ישראל, שוחרר הבוקר מהסגל בעקבות פציעה. בהודעה הרשמית של ההתאחדות לכדורגל נמסר כי "ההחלטה התקבלה בתיאום עם רופא הנבחרת, ד"ר אודי קאופמן, ומאמן הנבחרת, רן בן שמעון".
עוד קודם, זאהי אחמד זומן לסגל במקום ענאן חלאילי, ששוחרר אתמול. עבור הקיצוני של הפועל באר-שבע מדובר בזימון בכורה למדים הלאומיים.
חלאילי, שאף הוא שוחרר מסגל הנבחרת "בעקבות פציעה", עלה אמש מהספסל של קריסטל פאלאס (בדקה ה-88), בהפסד 1:3 לליברפול בסלהרסט פארק.
ביום חמישי הקרוב תתכנס הנבחרת לקראת צמד המשחקים בליגת האומות, בשבת (16:00) בחוץ נגד קוסובו וביום שלישי (21:45, דברצן) נגד אוסטריה. לאחר ארבעה מחזורים בליגת האומות (דרג ב') ישראל נועלת את בית 7 עם שתי נקודות בלבד, מקדימות אותה קוסובו (2, 5 נקודות), אירלנד (3, 5 נקודות) ואוסטריה (1, 8 נקודות).