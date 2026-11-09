בהתאחדות לכדורגל הודיעו אמש (ראשון) כי אחד מכוכבי נבחרת ישראל, ענאן חלאילי, שוחרר מהסגל לקראת שני המשחקים האחרונים בליגת האומות מול קוסובו ואוסטריה בשל פציעה , אולם ל-ynet נודע כי מאחורי ההחלטה יש ככל הנראה שיקול אחר.

חלאילי נטל חלק בשלושת משחקיה האחרונים של קריסטל פאלאס. במשחק הליגה מול טוטנהאם לפני כשבוע הוא שותף במשך כחצי שעה, במשחק הליגה האירופית ביום חמישי האחרון מול הופנהיים הוא פתח והוחלף בדקה ה-55, ואמש מול ליברפול הוא עלה מהספסל בדקה ה-88.

בתיאום עם קריסטל פאלאס. חלאילי ( צילום: Ben Roberts Photo/Getty Images )

מיד אחרי המשחק מול האדומים מצפון אנגליה, הודיע השחקן לראשי הנבחרת כי בשל עומס שהוא חש הוא מבקש שלא להגיע להתכנסות ביום חמישי הקרוב, לקראת המשחק מול קוסובו (שבת, 16:00).

בקריסטל פאלאס, נועלת טבלת הפרמייר-ליג, העדיפו כי חלאילי יישאר בלונדון עד לקרב התחתית החשוב מול קובנטרי, לאחר חלון הנבחרות. במועדון הסבירו את הבקשה בשל עומס שהשחקן חש, אך לא צוינה פציעה כלשהי. בהודעה הרשמית של הנבחרת נטען כי השחקן שוחרר "בתיאום עם קריסטל פאלאס, יחד עם רופא הנבחרת ד"ר אודי קאופמן והמאמן רן בן-שמעון במטרה לאפשר לו להתאושש מפציעתו".

גורמים המעורים טענו כי מדובר למעשה במהלך חד צדדי מצידו של שחקן הכנף והמועדון הלונדוני, וכי בנבחרת לא נעשו ניסיונות לשנות את דעתו. גורם בכיר בנבחרת הודה: "אם זה היה משחק חשוב מאוד ולא שני משחקים אחרונים בקמפיין שלא נהיה בו אחד משני המקומות הראשונים, חלאילי היה מגיע. גם אנחנו היינו לוחצים עליו עד הסוף".