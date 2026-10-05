עם שתי נקודות בלבד מ-12 אפשריות ו-16 אחוזי הצלחה בלבד, נבחרת ישראל נעלה את החלון הבינלאומי כשהיא במקום האחרון בבית 3 – ובדרך (הכמעט) הבטוחה לרדת לדרג ג' של ליגת האומות - זאת אחרי ה-1:1 אתמול (ראשון) מול אירלנד . המשמעות: הגרלה קשה במוקדמות יורו 2028 שתקשה עליה להעפיל לטורניר אותו תארח בריטניה ואירלנד.

המאמן רן בן-שמעון, שהצהיר כי המטרה לסיים במקום הראשון בבית, עשוי לסיים את דרכו כמאמן הנבחרת כבר בחודש הבא, לאחר שני המשחקים האחרונים בבית נגד קוסובו ואוסטריה, כשעל הנייר קיים עוד סיכוי קלוש לשפר עמדות ולסיים במקום גבוה יותר.

גלריה חלון מאכזב. שחקני נבחרת ישראל בסיום ה-1:1 מול אירלנד ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

שני המשחקים שיתקיימו בפרישטינה ובדברצן (בהתאמה) יכריעו סופית את עתידו של בן-שמעון. "זה היה חלון כושל במיוחד", אומרים בכירים בהתאחדות. "הנבחרת הלכה לאחור, הגענו למצב שאנחנו שמחים מתיקו נגד נבחרות בינוניות כמו קוסובו. זה לא יימשך. חייבים שינוי בעמדת המאמן אם אנחנו עוד חולמים על עלייה ליורו". חברים בוועדה המקצועית דורשים כינוס דחוף על מנת לדון בחלון הנוכחי, עוד לפני חלון הקרוב בנובמבר.

בנבחרת דיברו על השיפור במשחק אתמול לעומת התבוסה הכואבת בדברצן (3:0), אולם הסטטיסטיקה מציגה מציאות שונה כשהאירים הוליכו בכל פרמטר: 10:14 במצבי הבקעה, 2:4 בבעיטות למסגרת, 26:53 בהתקפות ו-6:9 בתאקלים מוצלחים.

ביקורת בהתאחדות. בן שמעון ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

"הצגנו את אחת המחציות הטובות שראיתי מהנבחרת", אמר בן שמעון בסיום המשחק אמש, אבל גורמים בנבחרת לא אהבו את הניתוח הזה: "מה הוא בדיוק הוא ראה? היו לנו שני מצבי הבקעה בכל המשחק".

נקודת האור שוב הייתה אסף צור, שצפוי להמשיך לקבל את הקרדיט גם בשני המשחקים הבאים במהלך החלון של חודש נובמבר. "היו לנו שמונה שחקנים חולים, ארבעה פצועים, אנחנו היחידים עם שישה משחקי חוץ", אמר המאמן בסיום. "קמנו יפה, אני חזק ומאמין בדרך שלי".

אנחנו אחרי ארבעה משחקים בליגת האומות ועדיין לא הבנו מהי הדרך הזו", אמר שחקן בנבחרת. "אנחנו בחלון לא מוצלח מול נבחרות בינוניות שאמורות להיות ברמה שלנו, אבל לא התמודדנו איתם".

נקודת אור. צור ( צילום: AP Photo/Darko Vojinovic )