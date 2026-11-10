אחרי ההתפטרות הדרמטית של ברק בכר מאימון מכבי חיפה בתום התבוסה הביתית 4:0 למכבי נתניה בשבת האחרונה, במועדון מעדיפים לקחת את הזמן בשל הפגרה הארוכה בת השלושה שבועות על מנת לאתר מאמן זר, כפי שפורסם אתמול (שני) לראשונה ב-ynet.
הבעלים, יעקב שחר, מעורב ישיר בהליך יחד עם המנכ"ל איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, ולכן, למרות ההעדפה של שחר לא ללכת על מאמנים זרים, במועדון פועלים בניסיון להנחית מאמן זר עד תחילת השבוע.
במכבי חיפה הכחישו דיווחים ברומניה לפיהם נעשתה פניה למאמן הנבחרת לשעבר ומי שאימן לאחרונה את לגיה ורשה, אדי יורדנסקו, זאת למרות שסוכנו טוען שייתכן שהוא יגיע להתרשמות במועדון בזמן שהוא מחכה לראות אם ישוב לאמן את נבחרת רומניה. במכבי חיפה טענו כי הדיווחים לא נכונים, ויורדנסקו, שהוביל את נבחרת רומניה ליורו האחרון אחרי שסיים במקום הראשון בבית המוקדמות לפני שווייץ וישראל, לא בין המועמדים.
הירוקים טוענים כי עומר פרץ אינו מועמד. ברק יצחקי לא מחזיק בסעיף שחרור באנורתוזיס פמגוסטה, ולכן גם הוא כרגע לא רלוונטי. רק אם לא יימצא מאמן זר במועדון ישובו לשוק המקומי עם בחינת אפשרויות של מאמנים בפרופיל נמוך יותר כמו שרון מימר או אפילו סלובודן דראפיץ' כאופציה עד לסיום העונה.
מי שמעביר את האימונים בימים הקרובים עד ליציאה לפגרה הוא מי ששימש כעוזר המאמן של בכר, דוד מרטן.