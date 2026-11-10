הבעלים, יעקב שחר, מעורב ישיר בהליך יחד עם המנכ"ל איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, ולכן, למרות ההעדפה של שחר לא ללכת על מאמנים זרים, במועדון פועלים בניסיון להנחית מאמן זר עד תחילת השבוע.

הבעלים, יעקב שחר, מעורב ישיר בהליך יחד עם המנכ"ל איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, ולכן, למרות ההעדפה של שחר לא ללכת על מאמנים זרים, במועדון פועלים בניסיון להנחית מאמן זר עד תחילת השבוע.

הבעלים, יעקב שחר, מעורב ישיר בהליך יחד עם המנכ"ל איציק עובדיה והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב, ולכן, למרות ההעדפה של שחר לא ללכת על מאמנים זרים, במועדון פועלים בניסיון להנחית מאמן זר עד תחילת השבוע.

במכבי חיפה הכחישו דיווחים ברומניה לפיהם נעשתה פניה למאמן הנבחרת לשעבר ומי שאימן לאחרונה את לגיה ורשה, אדי יורדנסקו, זאת למרות שסוכנו טוען שייתכן שהוא יגיע להתרשמות במועדון בזמן שהוא מחכה לראות אם ישוב לאמן את נבחרת רומניה. במכבי חיפה טענו כי הדיווחים לא נכונים, ויורדנסקו, שהוביל את נבחרת רומניה ליורו האחרון אחרי שסיים במקום הראשון בבית המוקדמות לפני שווייץ וישראל, לא בין המועמדים.

במכבי חיפה הכחישו דיווחים ברומניה לפיהם נעשתה פניה למאמן הנבחרת לשעבר ומי שאימן לאחרונה את לגיה ורשה, אדי יורדנסקו, זאת למרות שסוכנו טוען שייתכן שהוא יגיע להתרשמות במועדון בזמן שהוא מחכה לראות אם ישוב לאמן את נבחרת רומניה. במכבי חיפה טענו כי הדיווחים לא נכונים, ויורדנסקו, שהוביל את נבחרת רומניה ליורו האחרון אחרי שסיים במקום הראשון בבית המוקדמות לפני שווייץ וישראל, לא בין המועמדים.

במכבי חיפה הכחישו דיווחים ברומניה לפיהם נעשתה פניה למאמן הנבחרת לשעבר ומי שאימן לאחרונה את לגיה ורשה, אדי יורדנסקו, זאת למרות שסוכנו טוען שייתכן שהוא יגיע להתרשמות במועדון בזמן שהוא מחכה לראות אם ישוב לאמן את נבחרת רומניה. במכבי חיפה טענו כי הדיווחים לא נכונים, ויורדנסקו, שהוביל את נבחרת רומניה ליורו האחרון אחרי שסיים במקום הראשון בבית המוקדמות לפני שווייץ וישראל, לא בין המועמדים.