פרץ: "האם הסערה באירלנד נותנת לנו יתרון מחר? לא חושב. אנחנו באים לשחק כדורגל, יש לנו את הפריווילגיה לייצג את ישראל ולשחק כדורגל. אם לא ילחצו לנו את הידיים זה בסדר מבחינתו - נכבד את המעמד כמות שהוא. לא חושב שזרים יכולים להבין את המציאות שלנו, אני יכול לומר להם שאם הם רוצים להבין הם צריכים לקרוא יותר ולבקר אצלנו - ואז לבקר אותנו. זו המציאות שלנו - ולנגד עינינו יש משימה אחת".