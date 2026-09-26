אחרי יום סוער במיוחד – וההודעה הרשמית של מנכ"ל ההתאחדות האירית, דייויד קורל, כי נבחרתו תעלה למשחק הטעון מחר (ראשון, 21:45) נגד ישראל במסגרת ליגת האומות, מקיימים הכחולים-לבנים בשעה זו מסיבת עיתונאים בהשתתפות המאמן רן בן שמעון, המנכ"ל יריב טפר ודור פרץ.
את מסיבת העיתונאים פתח ראש מערך הדוברות שלומי ברזל בהתייחסות להחלטת אירלנד לעלות לשני המשחקים: "הכדורגל ניצח. ההפרדה בין הספורט לפוליטיקה חייבת להישמר. כל דבר אחר עלול לדרדר את העניינים. האירים עשו נכון בזה שהכירו בכך, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. אנחנו גאים ששריקת הפתיחה תישרק מחר והנבחרת הטובה ביותר תנצח. בוא נשחקן כדורגל. מסיבת העיתונאים תתמקד במקצועי בלבד".
פרץ: "האם הסערה באירלנד נותנת לנו יתרון מחר? לא חושב. אנחנו באים לשחק כדורגל, יש לנו את הפריווילגיה לייצג את ישראל ולשחק כדורגל. אם לא ילחצו לנו את הידיים זה בסדר מבחינתו - נכבד את המעמד כמות שהוא. לא חושב שזרים יכולים להבין את המציאות שלנו, אני יכול לומר להם שאם הם רוצים להבין הם צריכים לקרוא יותר ולבקר אצלנו - ואז לבקר אותנו. זו המציאות שלנו - ולנגד עינינו יש משימה אחת".
על ההפסד לאוסטריה: "אני חושב שככל שנספוג פחות נישאר יותר במשחק. כמובן שאני מקווה שגם היצירתיות שלנו תבוא לידי ביטוי. יעזור לנו לשמור על רשת נקייה".
"אני לא נעלב מכל המילים שנזרקות", אמר בן שמעון לפני שהתחיל לדבר על המשחק עצמו: "אני איש של כדורגל ואני לא אתן לאף אחד לקחת את זה ממני. אני מתרכז באיך להכין את השחקנים בצורה הכי טובה למשחק, איך לנצל את החולשות של אירלנד. אנחנו לא בעמדה של לזלזל באף נבחרת. אנחנו לפני משחק קשה ומורכב".
על המצב התקשורתי: "זאת תקופה מורכבת לכולנו - גם כשאין לנו מגרש ביתי לשחק בו. אנחנו מתמודדים עם דברים מאוד מורכבים והשחקנים מתמודדים איתם יפה. אנחנו מעוניינים להתמקד במשחק. אני אלחץ יד לכל אחד - היא פתוחה לכל אדם. בכל מקרה, לא עושים מזה עניין. בכל מקרה, השחקנים מבינים שמדובר בסוף במשחק כדורגל ואנחנו חייבים להיות מאוד מופקסים בדבר הזה".
על הנוסחה לניצחון, התחיל בן שמעון עם עקיצה על אירועי אוסטריה: "נצטרך לחגוג את הגולים בצורה אחרת. אנחונו מפוקסים במה שאפשר לשפר, ניתחנו את הדברים יחד עם השחקנים ונראה את התוצאות מחר".