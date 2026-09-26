נבחרת אירלנד נערכת למשחק הטעון מול ישראל ביום ראשון בדברצן בליגת האומות, אך במרכז העניינים נמצאת דווקא הסערה שמחוץ למגרש. על פי דיווח של "The 42", שחקני הנבחרת קיימו ביום שישי פגישה בניסיון לגבש עמדה משותפת לקראת ההתמודדות, על רקע המחלוקת הציבורית והפוליטית סביב קיום המשחקים מול ישראל.
לפי הדיווח, בחדר ההלבשה שררו "כעס" ו"סערה", והשחקנים חשו כי ההתאחדות האירית, העמידה אותם בסיטואציה שבה לא היו אמורים להימצא. עם זאת, לפי המקורות שצוטטו, לא צפוי חרם מצד השחקנים.
הנבחרת צפויה לפרסם הצהרה משותפת לפני מסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אחת האפשרויות שנבחנות היא שהשחקנים יוותרו על מענקי המשחק ויתרמו אותם לצדקה. דיווחים באירלנד ציינו כי האפשרות הזו כבר עלתה בשיחות בין השחקנים.
המתיחות בתוך הנבחרת נחשפה כבר לפני המשחק. הקשר ג'ייסון נייט אמר לאחר ההפסד 1:0 לקוסובו כי לדעתו "המשחק מול ישראל לא צריך להתקיים". גם צ'ידוזי אוגבנה התייחס למצב ואמר כי הוא חושב שהעמדת השחקנים בסיטואציה הזו אינה הוגנת. לדבריו, קיימת הפרדה בין המשחק עצמו לבין עמדות פוליטיות, והוא הדגיש כי השאלות בנוגע להחלטות של אופ"א צריכות להיות מופנות לגוף האירופי ולא לשחקנים.
העמדה של השחקנים אינה אחידה. מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון, סיפר עוד לפני פתיחת חלון המשחקים כי שוחח עם כל אחד מ-26 שחקני הסגל בנפרד. לדבריו, קיימות "דעות שונות" בתוך הנבחרת, אך לאחר שהוחלט לשחק - השחקנים הסכימו להישאר מאוחדים ולייצג את אירלנד.