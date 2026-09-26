לפי הדיווח, בחדר ההלבשה שררו "כעס" ו"סערה", והשחקנים חשו כי ההתאחדות האירית, העמידה אותם בסיטואציה שבה לא היו אמורים להימצא. עם זאת, לפי המקורות שצוטטו, לא צפוי חרם מצד השחקנים.

לפי הדיווח, בחדר ההלבשה שררו "כעס" ו"סערה", והשחקנים חשו כי ההתאחדות האירית, העמידה אותם בסיטואציה שבה לא היו אמורים להימצא. עם זאת, לפי המקורות שצוטטו, לא צפוי חרם מצד השחקנים.

לפי הדיווח, בחדר ההלבשה שררו "כעס" ו"סערה", והשחקנים חשו כי ההתאחדות האירית, העמידה אותם בסיטואציה שבה לא היו אמורים להימצא. עם זאת, לפי המקורות שצוטטו, לא צפוי חרם מצד השחקנים.

הנבחרת צפויה לפרסם הצהרה משותפת לפני מסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אחת האפשרויות שנבחנות היא שהשחקנים יוותרו על מענקי המשחק ויתרמו אותם לצדקה. דיווחים באירלנד ציינו כי האפשרות הזו כבר עלתה בשיחות בין השחקנים.

הנבחרת צפויה לפרסם הצהרה משותפת לפני מסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אחת האפשרויות שנבחנות היא שהשחקנים יוותרו על מענקי המשחק ויתרמו אותם לצדקה. דיווחים באירלנד ציינו כי האפשרות הזו כבר עלתה בשיחות בין השחקנים.

הנבחרת צפויה לפרסם הצהרה משותפת לפני מסיבת העיתונאים לקראת המשחק. אחת האפשרויות שנבחנות היא שהשחקנים יוותרו על מענקי המשחק ויתרמו אותם לצדקה. דיווחים באירלנד ציינו כי האפשרות הזו כבר עלתה בשיחות בין השחקנים.