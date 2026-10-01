גם אחרי שלושה משחקים נבחרת ישראל עדיין ללא ניצחון בקמפיין ליגת האומות, כשסיימה הערב (חמישי) ב-0:0 מאכזב מול קוסובו בדברצן, הונגריה. נקודת האור: לראשונה הכחולים-לבנים של בן שמעון לא ספגו ואספו נקודה ראשונה. במשחק המקביל בבית 3 (דרג 2), אוסטריה ואירלנד נפרדו ב-2:2 דרמטי.
"כשגוף עובר זעזוע הוא צריך זמן", אמר בן שמעון בסיום ובעקבות התבוסה לאירלנד בתחילת השבוע. "לפעמים 0:0, שבמשחקים אחרים אפשר להשיג בקלות, היה קשה מאוד להשיג הפעם. היו ארבעה מצבים של מאה אחוז שער. חבל שפספסנו אותם. היינו שווים יותר מתיקו".
על ההחמצות: "זה סוג המשחקים הזה גרם לנו לעבוד קשה מאוד. לזכות השחקנים אגיד שהדרישות הטקטיות הביאו אותם פחות מפוקסים מקדימה. אין לי מילה אחת רעה אליהם".
על המשך הקמפיין: "הבית הזה עדיין פתוח, גם אם אוסטריה תברח עדיין יש על מה להילחם. גם שערי הזכות לא עומדים לטובתנו אבל היה חשוב שנראה קצת אופי ועם יותר ביטחון עם זה שהגענו אליו למשחק הזה". על המשחק הבא מול אירלנד: "אין יותר תירוצים לקראת המשחק הבא, נבוא לשחק עבור אלה שהתאכזבו מאיתנו".
מנור סולומון: "הייתה חסרה לנו איכות בהתקפה וגם אני לא הייתי במיטבי. אמנם לא כבשנו את המצבים, אבל ככה אנחנו צריכים לשחק". לקראת אירלנד: "באים למשחק שונה ובאים לנצח אותו. אם ניראה ככה גם בהמשך, ונכבוש את המצבים שהגענו אליהם - נוכל גם לנצח משחקים".