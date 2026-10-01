"כשגוף עובר זעזוע הוא צריך זמן", אמר בן שמעון בסיום ובעקבות התבוסה לאירלנד בתחילת השבוע. "לפעמים 0:0, שבמשחקים אחרים אפשר להשיג בקלות, היה קשה מאוד להשיג הפעם. היו ארבעה מצבים של מאה אחוז שער. חבל שפספסנו אותם. היינו שווים יותר מתיקו".

"כשגוף עובר זעזוע הוא צריך זמן", אמר בן שמעון בסיום ובעקבות התבוסה לאירלנד בתחילת השבוע. "לפעמים 0:0, שבמשחקים אחרים אפשר להשיג בקלות, היה קשה מאוד להשיג הפעם. היו ארבעה מצבים של מאה אחוז שער. חבל שפספסנו אותם. היינו שווים יותר מתיקו".

"כשגוף עובר זעזוע הוא צריך זמן", אמר בן שמעון בסיום ובעקבות התבוסה לאירלנד בתחילת השבוע. "לפעמים 0:0, שבמשחקים אחרים אפשר להשיג בקלות, היה קשה מאוד להשיג הפעם. היו ארבעה מצבים של מאה אחוז שער. חבל שפספסנו אותם. היינו שווים יותר מתיקו".

על ההחמצות: "זה סוג המשחקים הזה גרם לנו לעבוד קשה מאוד. לזכות השחקנים אגיד שהדרישות הטקטיות הביאו אותם פחות מפוקסים מקדימה. אין לי מילה אחת רעה אליהם".

על ההחמצות: "זה סוג המשחקים הזה גרם לנו לעבוד קשה מאוד. לזכות השחקנים אגיד שהדרישות הטקטיות הביאו אותם פחות מפוקסים מקדימה. אין לי מילה אחת רעה אליהם".

על ההחמצות: "זה סוג המשחקים הזה גרם לנו לעבוד קשה מאוד. לזכות השחקנים אגיד שהדרישות הטקטיות הביאו אותם פחות מפוקסים מקדימה. אין לי מילה אחת רעה אליהם".