ארבעה ימים אחרי אחד ההפסדים הכואבים בתולדות נבחרת ישראל - 3:0 לאירלנד - החבורה של רן בן שמעון תנסה להחזיר מעט מהכבוד שאבד. הכחולים-לבנים "מארחים" בשעה זו בדברצן את קוסובו למשחק במסגרת המחזור השלישי בדרג ב' של ליגת האומות.
לאחר שני משחקים בקמפיין, נבחרת ישראל עדיין ללא נקודות, אחרי שהפסידה 3:1 בחוץ לאוסטריה במשחק הראשון ובמחזור השני הובסה, כאמור, 3:0 בידי אירלנד בדברצן. הכחולים-לבנים כרגע במקום האחרון בבית 7.
בן שמעון ערך שישה שינויים בהרכב לזה שהובס על-ידי אירלנד, כשהבולט בהם הוא הורדתו של דניאל פרץ לספסל כשבמקומו פתח שוער הפועל ת"א, אסף צור, זאת לאור העובדה שעומרי גלזר חולה. גם דור פרץ פותח ב-11 אחרי שהציג יכולת טובה מהרגע שנכנס במחצית השנייה ביום ראשון האחרון. מי שפתח כחלוץ הוא תאי בריבו, במקומו של דור תורג'מן.
קוסובו, למי ששכח, הייתה במרחק נגיעה מהמונדיאל האחרון, לפני שהפסידה בבית 1:0 לטורקיה בגמר הפלייאוף. לדרג 2 היא קפצה אחרי שעברה את איסלנד במפגש כפול, ונראה שזה באמת המקום שלה.
מהלך המשחק
הרכבים
ישראל: אסף צור; עידן נחמיאס, ניקיטה סטוינוב, רז שלמה; ענאן חלאילי, אליאל פרץ, איתן אזולאי, דור פרץ, ליאל עבדה; מנור סולומון, תאי בריבו.
קוסובו: אמיר שאיפי; לומברד דלובה, איליר קראסניצ'י, רון ראצ'י; אדון ז'גרובה, מרגים וויבודה, ולדין הוג'ה, לאון אבדולהו, דיון גלאפני; ודאט מוריצ'י, פיסניק אסלאני.