- החבורה של רן בן שמעון תנסה להחזיר מעט מהכבוד שאבד. הכחולים-לבנים "מארחים" בשעה זו בדברצן את קוסובו למשחק במסגרת המחזור השלישי בדרג ב' של ליגת האומות.

- החבורה של רן בן שמעון תנסה להחזיר מעט מהכבוד שאבד. הכחולים-לבנים "מארחים" בשעה זו בדברצן את קוסובו למשחק במסגרת המחזור השלישי בדרג ב' של ליגת האומות.