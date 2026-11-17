לפיה רן בן שמעון אמר למקורביו שהוא שוקל לא להמשיך כמאמן נבחרת ישראל לאחר קמפיין ליגת האומות הנוכחי, גורמים במכבי חיפה כבר החלו לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות המפתיעות. הירוקים ממתינים למוצא פיו של המאמן הלאומי ומציבים אותו כמועמד הישראלי הבכיר לרשת את ברק בכר, אם אכן לא ימשיך כמאמן הנבחרת.

לפיה רן בן שמעון אמר למקורביו שהוא שוקל לא להמשיך כמאמן נבחרת ישראל לאחר קמפיין ליגת האומות הנוכחי, גורמים במכבי חיפה כבר החלו לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות המפתיעות. הירוקים ממתינים למוצא פיו של המאמן הלאומי ומציבים אותו כמועמד הישראלי הבכיר לרשת את ברק בכר, אם אכן לא ימשיך כמאמן הנבחרת.

גורמים במכבי חיפה סיפרו שהם יעדיפו להמתין עוד מספר ימים כדי לראות מה יחליט בן שמעון לגבי עתידו. אם בסופו של דבר לא ימשיך בנבחרת, הירוקים צפויים לבצע מהלך בזק ולנסות להחתים את בן שמעון, שהיה בעבר מועמד לאימון הקבוצה ולא הגיע אליה בסופו של דבר.

גורמים במכבי חיפה סיפרו שהם יעדיפו להמתין עוד מספר ימים כדי לראות מה יחליט בן שמעון לגבי עתידו. אם בסופו של דבר לא ימשיך בנבחרת, הירוקים צפויים לבצע מהלך בזק ולנסות להחתים את בן שמעון, שהיה בעבר מועמד לאימון הקבוצה ולא הגיע אליה בסופו של דבר.

גורמים במכבי חיפה סיפרו שהם יעדיפו להמתין עוד מספר ימים כדי לראות מה יחליט בן שמעון לגבי עתידו. אם בסופו של דבר לא ימשיך בנבחרת, הירוקים צפויים לבצע מהלך בזק ולנסות להחתים את בן שמעון, שהיה בעבר מועמד לאימון הקבוצה ולא הגיע אליה בסופו של דבר.