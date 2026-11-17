בעקבות חשיפת ynet לפיה רן בן שמעון אמר למקורביו שהוא שוקל לא להמשיך כמאמן נבחרת ישראל לאחר קמפיין ליגת האומות הנוכחי, גורמים במכבי חיפה כבר החלו לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות המפתיעות. הירוקים ממתינים למוצא פיו של המאמן הלאומי ומציבים אותו כמועמד הישראלי הבכיר לרשת את ברק בכר, אם אכן לא ימשיך כמאמן הנבחרת.
גורמים במכבי חיפה סיפרו שהם יעדיפו להמתין עוד מספר ימים כדי לראות מה יחליט בן שמעון לגבי עתידו. אם בסופו של דבר לא ימשיך בנבחרת, הירוקים צפויים לבצע מהלך בזק ולנסות להחתים את בן שמעון, שהיה בעבר מועמד לאימון הקבוצה ולא הגיע אליה בסופו של דבר.
במכבי חיפה אמנם כבר החליטו ללכת על מאמן זר, לאחר שלא ניתן היה לשחרר את ברק יצחקי מאנורתוזיס פמגוסטה. בין היתר הוצע לה לאחרונה גם ז'רקו לאזטיץ', שאימן את מכבי ת"א והביע רצון לחזור לכדורגל הישראלי, אך בכרמל לא השיבו להצעה עד כה. במקביל נמשכים החיפושים אחר מאמנים זרים אחרים, אך אם בן שמעון יחליט לעזוב - זה עשוי לטרוף את הקלפים מבחינת הירוקים.
על פי גורמים במכבי חיפה עימם שוחחנו הבוקר, לא תיעשה כל פנייה להתאחדות עד להחלטה הסופית של בן שמעון וחזרת הנבחרת ארצה מחר, ולא הייתה מתבצעת כזו אילולא המהלך ששוקל בן שמעון בעצמו ליזום. עם זאת, אם במועדון יבינו שמאמן הנבחרת לא ממשיך מרצונו, הם צפויים לפנות להתאחדות על מנת לקבל אור ירוק. אם בן שמעון יישאר בסופו של דבר בנבחרת, בחיפה יחזרו לשגרה וימשיכו בחיפוש אחר מאמן זר.