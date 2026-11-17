הכדורגל הישראלי בדרך לרעידת אדמה? מאמן הנבחרת רן בן שמעון שוקל לא להמשיך בתפקידו, לטענת מקורביו, אחרי המשחק (21.45) שינעל את קמפיין ליגת האומות מול אוסטריה בדברצן, או בימים הקרובים. זאת למרות שרק בשבת האחרונה, בעקבות התיקו המאופס מול קוסובו, הודיעו לו ראשי ההתאחדות כי ימשיך בהתאם לחוזהו גם לטורניר מוקדמות יורו 2028, שייפתח במארס הקרוב.

אלא שמאחורי הקלעים מתחוללת דרמה גדולה. רב"ש, שתיאר אתמול את התקופה שעוברת עליו כ"ימים מורכבים", מתקשה לדברי גורמים בסביבתו להתמודד עם תחושת הכישלון האישי והביקורת הציבורית החריפה. התבוסה 3:0 לאירלנד בדברצן עדיין רודפת אותו, הם אומרים, וכעת הוא שוקל לקחת אחריות על התוצאות ולעזוב מיוזמתו, במקום להיאחז בחוזהו. כל זאת בשעה שבה בהתאחדות דווקא מעניקים לו גיבוי מלא ואינם מתכוונים לפעול לסיום דרכו.

גלריה מקבל גיבוי מלא. בן שמעון ( צילום: REUTERS/Valdrin Xhemaj )

סחרור רגשי

את ההתלבטות שיתף המאמן הלאומי עם מספר מצומצם של שותפי סוד, שהתרשמו כי אפשרות ההתפטרות ממשית. מאז הפרסום ב־ynet על החלטת ההתאחדות להשאירו בתפקיד, אחרי ה־0:0 בפרישטינה, הוא נתון לביקורת בעקבות התוצאות. בסביבתו הקרובה מתארים את התגובות כ"עליהום" שהכניס אותו לסחרור רגשי, והשפיע גם על משפחתו. כעת, אחרי כשנתיים וחצי על הקווים, הוא עשוי לוותר על שכר חודשי של 66 אלף שקל נטו ולסיים את הקדנציה מוקדם מהמתוכנן.

המשחק מול אוסטריה יהיה ה־20 של בן שמעון כמאמן הנבחרת, לאחר שהוביל אותה בשלושה קמפיינים. המספרים רחוקים מלהחמיא לו: 33 אחוזי הצלחה בלבד בתקופתו, ממוצע ספיגות מהגבוהים באירופה במוקדמות המונדיאל, וכעת גם שפל התקפי בליגת האומות. ישראל כבשה שני שערים בלבד בחמשת משחקיה עד כה, ממוצע של 0.4 לערב, וצברה שלוש נקודות מתוך 15 אפשריות. אם לא תפתיע את האוסטרים, היא תשלים קמפיין שלם בלי ניצחון, לראשונה זה כ־60 שנה.

במבחן התוצאה, מדובר בכישלון מקצועי מובהק, בוודאי בהתחשב בכך שהפעם התמודדה ישראל עם יריבות כמו אירלנד וקוסובו, ולא מול המעצמות שפגשה בקמפיין הקודם. גם ההופעה מול עשרת שחקני קוסובו, שהסתיימה ללא שערים, הגבירה את תחושת אובדן הדרך. בן שמעון אמנם ניסה להציג בסיום תמונה אופטימית, אולם לדברי מקורביו הוא מודע היטב לפער בין הציפיות למציאות ולחלקו בתוצאות המאכזבות.

פרץ וטוקלומטי נגד קוסובו ( צילום: Ferdi Limani/Getty Images )

"רן עובר משהו שאף מאמן נבחרת לא עבר פה", סיפר אחד האנשים הקרובים אליו. "ההפסד לאירלנד היה מבחינתו שבר ענק, בעיקר בגלל כל מה שהיה מסביב למשחק, שנגמר בתבוסה כזאת. אבל מאז קוסובו הוא כבר עובר לחץ מטורף. הביקורות ארסיות וללא שום גבול. הוא יודע היטב מה קורה בארץ, למרות שאנחנו נמצאים בהונגריה.

"רן אדם סופר־אינטליגנטי, והוא מבין את גודל הכישלון, ובעיקר את האחריות האישית שלו. הוא סיפר לנו שהוא שוקל ברצינות לעזוב מיד, למרות שהנבחרת יקרה לו ושהוא עדיין מאמין ביכולתו להוביל אותה ליורו בעוד שנתיים".

"ימים מורכבים"

לרב"ש מערכת יחסים מצוינת עם יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ וסגנו מורן מאירי, והוא מעריך את האמון שהם נותנים בו. מאירי אף הבהיר פומבית בראיונות האחרונים כי אין סיבה לסטות מהדרך שנבחרה, כשהמטרה נותרה העפלה לאליפות אירופה. אלא שדווקא התמיכה הזאת מעוררת אצל המאמן תחושת מחויבות כלפי השניים, שנקלעו בעצמם למוקד הביקורת בעקבות ההחלטה להמשיך עימו. לדברי אנשים שנמצאים לצידו בימים האחרונים, הוא מוטרד מ"הצונאמי" שעובר על המערכת כולה, כפי שהגדיר זאת.

ככל הידוע, המאמן עדיין לא שוחח עם ראשי ההתאחדות על האפשרות שיעזוב, בין היתר כדי לשמור על ריכוז לקראת המפגש עם אוסטריה. אם יבחר בסופו של דבר להודיע על התפטרותו, ההערכה היא כי זוארץ ומאירי לא יעמדו בדרכו. מהלך כזה גם יחסוך להתאחדות את תשלום הפיצויים הכרוך בפיטוריו.

כשהתייצב אתמול לפני האימון המסכם בדברצן, כבר ניתן היה לזהות בדבריו את הסערה הפנימית. "אני עובר ימים מורכבים, לא אשקר", הודה בן שמעון. "אני מסכים שיש בקמפיין הזה חוסר הצלחה. תמיד המטרה הייתה לעלות ליורו, ואני מאמין שהנבחרת הזאת מסוגלת לעשות את זה".

"עובר ימים מורכבים" ( צילום: Srdjan Stevanovic/Getty Images )

בהמשך השמיע אמירה שעשויה לקבל משמעות אחרת לגמרי אם אכן יחליט לעזוב: "כל עוד מאמן מאמין בעצמו וביכולות שלו להביא להישגים, והשחקנים והמערכת מאמינים בו, זה בסדר. ברגע שאחד מהם לא מתקיים, אז צריך למצוא פתרונות".

בן שמעון גם הודה כי עליו להשתמש בזהירות רבה יותר במילה "מדהים", שבה הרבה לתאר את הופעת הנבחרת, והסביר כי לאחר שצפה שוב במשחק במלון, התרשמותו הייתה שונה מהתחושות שהביע בעמדת הראיונות. הערב, עם שריקת הסיום בדברצן, עשויה להגיע גם ההכרעה האישית שלו.

גורם בהתאחדות, המעורה בפרטים, מאשר כי המאמן שוקל להתפטר בימים הקרובים.