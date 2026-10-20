התוכנית להקמת שכונת מגורים ושטחי מסחר ותעסוקה על מגרשי הכדורגל של בית"ר ירושלים בבית וגן מעוררת התנגדות רבה בעיריית ירושלים. בהודעה רשמית שפרסמה היום (שלישי) העירייה, פורטו הסיבות להתנגדות, כשבלטה הטענה כי התוכנית תשאיר את קבוצות הספורט שמתאמנות במתחם, בראשן בית"ר, ללא פתרון ראוי והולם.

"התנגדות העירייה ומהנדס העיר לתוכנית נובעת מפיצול מתחם האימונים של האגודה לשלושה מוקדים שונים ותכנון להקמת מגרש שאינו תקני באיזור. המשמעות בפועל היא סגירת קבוצות רבות", נכתב בהודעה.

בעירייה מתנגדים למהלך. בית וגן ( צילום: אלכס קולומויסקי )

עוד נכתב: "כיום פועלת בית"ר במתחם אחד בבית וגן, בו שלושה מגרשי כדורגל ומספר קרוואנים המשמשים את המחלקות השונות. התוכנית של רמ"י מציעה תכנון חסר ומפצלת את פעילות האגודה לשלושה מתחמים נפרדים: מגרש אחד יישאר בבית וגן; מגרש שני, שאינו תקני למשחקים, מתוכנן במרחק של כחצי קילומטר משם על גג מרכז מסחרי; ומיקומו של מגרש שלישי כלל אינו ידוע בשלב זה".

"אגודת כדורגל בסדר גודל כזה – המפעילה בית ספר לכדורגל (לכיתות א'-ו'), קבוצות נערים, נערות, נוער בית"ר, קבוצת נשים בלאומית וקבוצת בוגרים בליגת העל – אינה יכולה לתפקד תחת פיצול כזה, מצב שאין לו אח ורע בארץ או בעולם. הפיצול ימנע עבודה רציפה של המאמנים, יחייב כפילות בציוד, ידרוש חדר כושר נפרד לכל מתחם וימנע פעילויות משותפות בין הקבוצות".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הוסיף: "פיתוח העיר ירושלים הוא מבורך וחשוב, אך הוא לעולם לא ייעשה על חשבון מתחם אימונים המשמש לפעילות ילדים ונוער מכל רחבי העיר, ועלול לפגוע בעתידה של אגודת ספורט מפוארת וסמל ירושלמי כמו בית"ר ירושלים. לא ניתן יד לפגיעה באלפי ילדים, בני נוער וספורטאים. אנו קוראים לרמ"י להציג חלופה ראויה ופתרון מקצועי ואמיתי למגרשי האימונים, שיבטיח את המשך פעילותה של האגודה".