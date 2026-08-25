פרס ניחומים? תלוי את מי שואלים. הפועל באר-שבע לא תשחק העונה בליגת האלופות, אחרי ש הובסה הערב (שלישי) 5:2 באזרבייג'אן על-ידי סבאח ונשרה לשלב הליגה של הליגה האירופית.

שלב הליגה כולל 36 קבוצות, כששמונה הראשונות בתום שמונה מחזורים עולות ישירות לשמינית הגמר, בעוד מקומות 9 עד 24 עוברים להצלבה בפלייאוף (9 נגד 24, 10 נגד 23 וכן הלאה) כדי לקבוע את זהות שמונה העולות הנוספות.

גלריה יפגוש את באר-שבע? חלאילי ( צילום: האתר הרשמי של קריסטל פאלאס )

בשיטת הליגה החדשה אין בתים, אלא הגרלה שמסדרת לכל קבוצה משחק מול שתי יריבות מכל אחד מארבעת הדרגים (תשע קבוצות בכל דרג). לא ניתן לשחק פעמיים בחוץ או פעמיים בבית מול יריבות מאותו הדרג, כלומר, ארבעה משחקי בית בבוקרשט, ארבעה משחקי חוץ. הדירוג האירופי הנמוך יחסית של באר־שבע מציב אותה בדרג 4.

הקבוצות שהיו בטוחות בדרג 1 היו הענקיות האיטלקיות מילאן ויובנטוס, לצד לברקוזן, אולימפיאקוס ואלקמאר. מבחינת מפגשים עם ישראלים, קריסטל פאלאס של ענאן חלאילי היא אחת משלוש אנגליות חזקות שמחכות במפעל, לצד בורנמות' וסנדרלנד. בדרג 4 מחכה הסינדרלה טורנסה מהליגה השנייה בפורטוגל, שהדהימה עם זכייה בגביע בשנה שעברה והקיץ החתימה את החלוץ כרם זועבי שהגיע מריו אבה מהליגה הראשונה.

אימפריה של ממש. מילאן ( צילום: REUTERS/Daniele Mascolo )

כמה מהיריבות הבכירות הנוספות שממתינות בשלב הליגה הן סלטה ויגו וסוסיאדד הספרדיות, מארסיי וראן הצרפתיות והופנהיים מגרמניה. עם סיום הפלייאוף מחר גם בנפיקה אמורה להצטרף לרשימה, ועוד קבוצה אחת שבאר־שבע מכירה היטב – הכוכב האדום בלגרד, שהודחה על ידי האלופה הישראלית ממוקדמות ליגת האלופות, ומגיעה לגומלין מול ויקטוריה פלזן אחרי שניצחה את הצ'כים 0:3 בבית.