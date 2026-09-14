גם אחרי הדרבי: מכבי ת"א עדיין מושלמת אחרי 1:4 חד משמעי ויוקרתי בדרבי על הפועל ת"א – שסיימה את ההתמודדות בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של סתיו טוריאל (בצהוב שני) בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

אצל הצהובים להט המחליף אלעד מדמון עם שער (90+5) ובישול, כשלצדו בלטו אושר דוידה (19) והישאם לאיוס (88) שחגגו מול האקסית. דור פרץ רשם עוד משחק מצוין עם שער שביעי בארבעה משחקים.

גלריה "תוצאה כואבת". ברדה ( צילום: עוז מועלם )

"ידענו לחזור למשחק, היינו בסדר גמור בחצי שעה האחרונה, תוסיפו את האדום - וזה שינה את המשחק", אמר המאמן המפסיד, ברדה. "אי אפשר להתעלם מההרחקה של טוריאל בצד, הייתה לזה השפעה קריטית וישירה על המשחק ועל הסגנון שלנו. אפילו שספגנו התחלנו טוב, חצי השעה הראשונה הייתה טובה והגבנו טוב. מכבי כבשו מאוד מהר ושני המצבים הראשונים שלהם לשער נכנסו. היינו במשחק ואז אחרי ה-2:1 והאדום המשחק השתנה לגמרי".

ברדה הוסיף: "אני אקח את החלק הראשון של המשחק כי זה לא פשוט לשחק בעשרה שחקנים במקום כזה. ב-2:1 הכנסנו שני חלוצים, הימרנו על התקפה כי אמרנו ש-3:2 או 4:2 זה אותו דבר כמו 2:1. זה יכול היה להיגמר גם 2:2, התוצאה הזו נורא כואבת אבל זה הכדורגל".

השוער האדום, אסף צור, אמר בסיום: "השחקנים אמרו במחצית בחדר ההלבשה שחוזק של חדר הלבשה נמדד ברגעים כאלה ולא כשהכל טוב וחיוכים. ראו את זה במחצית השנייה, שיחקנו את הכדורגל שלנו למרות החיסרון המספרי. זה לא נעים, לא אשקר, מבקש סליחה מהאוהדים. אנחנו ממשיכים הלאה".

החגיגות הצהובות בסיום ( צילום: עוז מועלם )

"הופעה פנטסטית". מילר ( צילום: עוז מועלם )

אחרי ארבעה מחזורים החבורה של קני מילר ממשיכה להוליך את הליגה (12 נקודות), כשהפעם הדולקת אחריה היא מכבי חיפה (9 נקודות) – ולא האדומים (7). "הייתה לנו הופעה פנטסטית", סיכם המאמן המנצח. "הפתיחה הטובה שלנו לעונה נמשכת. האוהדים תמכו בנו מההתחלה עד הסוף ואנחנו שמחים. היו כמה רגעים שהיינו פחות טובים, אבל אפשר לראות שכשאנחנו בקצב אנחנו עושים את הדברים נכון. הגיע לנו לנצח".