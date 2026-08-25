בהפועל באר-שבע עדיין מנסה לעכל את אחד ההפסדים הכואבים והאכזריים ביותר בתולדותיה. כשהם במרחק של 10 שניות בלבד מהעפלה היסטורית לשלב הליגה של ליגת האלופות, האדומים ספגו בדקה ה-94, נגררו להארכה, חטפו שני כרטיסים אדומים והודחו עם 5:2 כואב (6:4 בסיכום) מול סבאח בבאקו.

בסיום המשחק, מאמן הקבוצה רן קוז'וך נראה רגוע אך טעון תחושות מעורבות: "ברוך השם, תודה על הכל וגם על הרגע הזה. לומדים על עצמנו דברים תמיד. אני מכיר מאמן ישראלי גדול שהפסיד גמר אלופות, ואני בטוח שהפועל באר שבע תדע לחזור לרגעים האלה. כל דבר שהשגנו כצוות – היה אחרי שלא השגנו אותו קודם".

גלריה שחקני באר-שבע מתוסכלים אחרי ההדחה ( צילום: בן בודה, וסרמיליה )

גיא מזרחי מתוסכל אחרי ההפסד ( צילום: בן בודה, וסרמיליה )

קוז'וך סירב לקרוא לתוצאה כישלון, אך הודה: "זה לא מסר, ממש לא. אני חושב שכולנו רצינו להגיע לליגת האלופות וידענו שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להיות ראויים. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, לא היינו ראויים מול סבאח. נקח את מה ששלנו ונמשיך מפה קדימה, הקבוצה תחזור חזקה יותר. באר שבע היא קבוצה שמתפתחת. יש לנו משימה בליגה האירופית, שזה חתיכת מפעל, וגם בליגת העל – שבה נשחק כבר ביום ראשון".

אוהדי הפועל באר-שבע נגד סבאח ( צילום: ליאור מוסקוביץ, הפועל באר-שבע )

"רגע קשה מאוד"

מי שלקח את ההדחה בצורה קשה במיוחד הוא הקפטן מיגל ויטור, שלא הצליח לעצור את הדמעות בסיום ומירר בבכי מול המצלמות. "אני לא יודע מה להגיד, באמת. רגע קשה מאוד", אמר הבלם הפורטוגלי הוותיק. "לא קל להגיע למעמדים האלה. אולי זאת הפעם האחרונה שבה יהיה לי סיכוי להגיע לליגת האלופות".

מיגל ויטור בוכה בסיום המשחק ( צילום: בן בודה, וסרמיליה )