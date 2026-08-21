להפועל ת"א יש מסורת אירופית מרשימה, ובכל זאת המשחק אתמול (חמישי) בברגמו ייכנס להיכל התהילה של המועדון, שרק לפני שנתיים שיחק בליגה הלאומית. האדומים סיימו ב-0:0 בחוץ מול אטאלנטה , אחת הקבוצות החזקות בליגה האיטלקית, אבל מעבר למבחן התוצאה המוצלח, זו הייתה בעיקר הדרך של מועדון ישראלי עם שווי שחקנים של 17.5 מיליון אירו, שהגיע להתמודדות באצטדיון ביתי מול חבורת שחקנים בשווי של 418 מיליון - ועשה זאת ללא רגשי נחיתות.

אליניב ברדה, שחווה כשחקן הצלחות עם הפועל באירופה, כולל הניצחון הסנסציוני בפארק דה-פרינס נגד פריז סן ז'רמן שבו כבש צמד, הכין את הקבוצה בצורה אופטימלית. "זה היה נוקאאוט על הקווים של ברדה למאוריציו סארי, אחד המאמנים הגדולים באיטליה", התמוגגו בהפועל, שעוד שיחקו ללא הכוכב הגדול שלהם, סתיו טוריאל, שפצוע בשריר הירך האחורי.

גלריה אליניב ברדה עם עמנואל בואטנג ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

מבט חפוז על הסטטיסטיקה של המשחק מספר את הסיפור כולו: הפועל עלתה למשחק מול אטאלנטה, שמכירה בעיקר את ליגת האלופות וסיימה בדיוק כמוה בכמות הבעיטות למסגרת, 4, כשעמנואל בואטנג קיבל במחצית הראשונה מסירת ענק מדורון ליידנר והחמיץ שער בטוח מול השוער הנהדר, מרקו קרנזקי.

מי שהציגו משחק יוצא דופן היו השוער, אסף צור, כולל שתי הצלות גדולות בדקות הסיום, צ'יקו, לוקאס פלקאו ואנדריאן קרייב במשחקו הטוב ביותר מאז שהגיע להפועל, בנוסף ליכולת מדהימה של רועי אלקוקין שרק לפני שנתיים וחצי עוד שיחק במכבי הרצליה מהלאומית. אבל מעל כולם היה הקפטן, פרנאן מאיימבו, עם משחק מושלם.

בקבוצה ינסו להכשיר את טוריאל לקראת משחק הגומלין בשבוע הבא, כשמי שפתח במקומו היה דגלאס אווסו, שהציג משחק טוב מאוד. בנוסף, בהפועל יקיימו מבחן כשירות לבואטנג שסבל ממתיחה ויצא מהמפגש כשמי שעשוי להחליפו יהיה דאפה, כמו גם קוקו וטוריאל - בהנחה שיהיה כשיר. "הגענו לשחק את המשחק שלנו, לא להתבטל, לא להעביר זמן, באנו כדי לנצח את אטאלנטה", אמרו בהפועל. "לראות את ההגנה שלנו מתמודדת עם שדרת הכוכבים של קבוצת ליגת אלופות כזו, זה לא פחות ממדהים".

"הגענו לשחק את המשחק שלנו". אלטמן ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

בשני משחקי ההכנה האחרונים שלה לקראת הפועל ניצחה אטאלנטה את שאלקה ואתלטיק בילבאו. מדובר בקבוצה שהודחה רק בשמינית גמר ליגת האלופות מול באיירן מינכן בעונה שעברה, אחרי שהדיחה לפני כן בפלייאוף את דורטמונד, עם רביעייה בברגמו, וניצחה את צ'לסי בשלב הליגה. הפועל הגיעה ושיחקה את המשחק הרגיל שלה, כאילו מדובר במשחק ליגה מול טבריה או הפועל ירושלים, והציגה התמודדות אדירה מול שמות ענקיים, כמו למשל קשר נבחרת ברזיל, אדרסון, עם שווי שוק של 40 מיליון אירו, שחקן נבחרת איטליה, ג'אקומו רספאדורי (25 מיליון) וג'נלוקה סקאמצ'ה (35 מיליון). בעוד הפועל סיימה את המשחק עם מור בוסקילה, דניאל דאפה ועמית למקין, האיטלקים הכניסו מהספסל כוכבים כמו מריו פשאליץ וניקולה קרסטוביץ'.

ברדה התייחס ליכולת המרשימה של קבוצתו: "באנו להמשיך את המסע שלנו, את המשחקים היפים שלנו מאירופה. ידענו שאנחנו משחקים נגד קבוצה בשווי של איזה 455 מיליון ואנחנו 17, אבל שווי שחקנים לא מדיד על המגרש. מה שיפה, זה ששיחקנו את המשחק הרגיל שלנו, המשכנו לשחק והמצבים היותר טובים היו שלנו. שיחקנו מול יריבה שמועמדת לזכות במפעל הזה, שמרנו את המשחק השני חי".

"ידענו שנגיע לפה להסתכל לקבוצה מצוינת כזו מהליגה האיטלקית בעיניים. חבל שאין לנו את בלומפילד בגומלין, אבל אני בטוח שהקהל שלנו, כמו שהוא נתן לנו גב בברגמו ולא היה ביציע כיסא אחד פנוי במה שהקצו לנו, ייתן לנו את התמיכה הביתית הראויה בגומלין בהונגריה. הלוואי שנצליח לעשות את הבלתי ייאמן. בסופו של דבר גם ביום מצוין שלנו עשינו מולם 0:0".

האבוקות של אוהדי הפועל אתמול בברגמו ( צילום: Marco Luzzani/Getty Images )

סארי אמר בסיום: "ציפיתי למשחק קשה. הייתה תחושה שהפועל טובה מאיתנו בפיזיות. אנחנו עדיין בבנייה. הרבה שחקנים הגיעו רק לפני כמה ימים ויש לנו פצועים. אני מרוצה ואופטימי לגבי כמה דברים, אבל אנחנו צריכים להשתפר ונצטרך להגיע לגומלין ולשחק. קודם נראה איך יצאנו מהמשחק הזה ובאיזה מצב נהיה ביום ראשון, ואז מיום שני נחשוב על הגומלין. אנחנו הולכים ממשחק למשחק. הקבוצה מנסה לעשות את מה שמבקשים ממנה, אבל עדיין מתקשה לבצע את זה".

כ-2,000 אוהדי הפועל ת"א הגיעו למשחק אתמול והציגו מופע פירוטכניקה יוצא דופן, זאת כשעל פי דיווחים באיטליה בפשיטה של היחידה למבצעים מיוחדים של משטרת איטליה נתפסו בדירה בברגמו 45 ק"ג של אמצעי פירוטכניקה וזוהו בה שני אוהדים ישראלים, מה שעשוי להוביל לענישה של אופ"א שתכלול איסור כניסת קהל, לאחר שהפועל כבר קיבלה עונש על תנאי אחרי הדלקת האבוקות ההמונית במישקוליץ' מול לודוגורץ.