בהפועל באר-שבע נרשמה כמובן אכזבה גדולה אחרי ההפסד הדרמטי אתמול (ראשון) 1:0 להפועל ת"א בטוטו-טרנר. במועדון טוענים שקבוצתם שיחקה לא פחות טוב ולפרקים אף יותר טוב מהפועל ת"א, אך ספגה שער שנבע מרצף טעויות בתוספת הזמן והוביל להפסד. הקפטן מיגל ויטור תיאר היטב את הלך הרוח בקבוצתו: "אני יותר מאוכזב מהדרך בה ספגנו את השער הזה והפסדנו מאשר מההפסד עצמו. היו שלושה-ארבעה שחקנים ליד הכדור שיכלו לתקל ולא עשינו את זה. זה מכעיס אותי יותר. היה משחק שקול שיכולנו גם לנצח, אבל אם לא לנצח לפחות לשמור על התיקו והנקודה. אסור לנו שוב לספוג שערים כאלה".
באר-שבע יצאה לפגרת הנבחרת כשהיא נמצאת במרחק של שלוש נקודות בלבד מהמקום הראשון, שזה די סביר בהתחשב בעובדה שהקבוצה נמצאת בעיצומו של קמפיין אירופי קשה ומתיש. בסיטואציה מסויימת במשחק אתמול באר-שבע גם יכלה לכבוש שער יתרון ואולי לנצח את המשחק, מה שהיה מציב אותה במקום הראשון, אך זה לא קרה.
היה זה הפסד שני העונה לקבוצה בליגה, אך גם ההפסד הקודם היה נגד יריבה ישירה על תואר האליפות, מכבי ת"א. המאמן רן קוז'וך התייחס לעניין: "זה לא משנה אם מנצחים בבית או בחוץ. לוקח אליפות מי שיש לו יותר נקודות במחזור האחרון, וזאת המטרה שלנו כרגע".
שחקני הקבוצה, למעט אלו שנמצאים עם נבחרותיהם, יזכו לשבוע מנוחה בטרם יחזרו לאימונים. במועדון מקווים שבנבחרת ידעו לנהל נכון את העומס שהצטבר לאחרונה על ניב יהושוע וגיא מזרחי. הקפטן מיגל ויטור, ששוב לא זומן לנבחרת ישראל, התייחס לסערה סביבו בפגרת הנבחרות הקודמת. אז נטען מצד גורמים בנבחרת כי רצו לזמנו, אך הוא העדיף לצאת לחופשה במולדתו, פורטוגל.
ויטור הבהיר: "קודם כול, אני רוצה להגיד שבפגרה הקודמת אף אחד מנבחרת ישראל לא דיבר איתי ישירות. עוד לפני אותה פגרה אמרתי לרן קוז'וך שאני חייב להיות בפורטוגל לצורך עניין רפואי משפחתי שאני צריך לטפל בו, וזה מה שעשיתי. אני פנוי וזמין לנבחרת אם יחליטו לזמן אותי. אני יודע שהכוונה היא להצעיר את הנבחרת, אבל אם ירצו אותי, אני כמובן אגיע".
לאחר הפגרה אמורים לוקאס ונטורה ואליאל פרץ לחזור לכשירות. במועדון קיוו לראות התקדמות בקצב ההחלמה של דן ביטון, שמושבת מאז חודש מרץ בעונה שעברה בשל דלקת באזור שריר הלב, אך נכון לעכשיו לא נראה כי ישוב בקרוב. במועדון טענו כי אינם יכולים לפרט על מצבו בשל חיסיון רפואי.